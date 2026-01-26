A NASA-nál már tudják, mikor és hogyan jön el a világvége!

A Nap jelenleg stabil állapotban van, de ez csak átmeneti. Több milliárd éven át hidrogént éget a magjában, miközben a gravitáció és a fúzió egyensúlyban tartja. Amikor azonban ez az üzemanyag elfogy, a csillag belső szerkezete összeomlik. A mag hirtelen felhevül, és elindul a héliumfúzió, amely óriási energiát szabadít fel. Ennek hatására a Nap óriási vörös óriássá fúvódik, akár száz- vagy ezerszer nagyobbra, mint ma. Ekkor a belső bolygók – köztük a Föld – halálra vannak ítélve, foglalta össze a lényeget a Daily Mail.

A Nap a kutatások szerint 5 milliárd év múlva felfalhatja a belső bolygókat, köztük a Földet is – Fotó: Facebook/From Quarks to Quasars

A tudósok szerint két forgatókönyv lehetséges: elgőzölög a perzselő hőben, vagy széttépik a Nap gravitációs árapály-erői, majd darabjai belehullanak a csillagba. Bármelyik történjen is, a Földnek nincs esélye a túlélésre.

Űrteleszkóp mutatja meg hogyan jöhet létre új élet a Föld pusztulásából

A James Webb űrteleszkóp a Helix-ködöt örökítette meg, amely egy hozzánk hasonló csillag „halálának” látványos maradványa.

650 fényévnyire található,

több mint 3 fényév átmérőjű,

és egykor egy Nap-szerű csillag dobta le magáról.

A képeken kék, sárga és vörös gázörvények mutatják, ahogy az egykori csillag sugárzása formálja az űrbéli romokat. A ködben lévő anyag szénnel és nehéz elemekkel dúsított, vagyis pontosan azokkal az összetevőkkel, amelyekből bolygók és akár élet is létrejöhet. A NASA szerint ez az anyag visszakerül a galaxis körforgásába, és egy nap új csillagok és új világok alapja lehet.

Ez nem pusztán rombolás, hanem teremtés

– mondja Janet Drew csillagász.

Az emberiség atomjai is tovább élhetnek a csillagok között

Egy friss kutatás szerint azok a csillagok, amelyek már vörös óriássá váltak, szinte soha nem tartanak meg bolygókat. Míg fiatal csillagoknál 0,28 százalék az esély nagy bolygók jelenlétére, addig a vörös óriásoknál ez alig 0,11 százalék. Ez arra utal, hogy a bolygók többsége elpusztul vagy eltűnik, amikor a csillaguk felfúvódik.

Amikor a Nap végül fehér törpévé zsugorodik, körülötte hatalmas gáz- és porfelhő marad vissza. Ebben az anyagban ott lesz a Föld minden atomja is. Ezek az atomok egy napon egy másik csillag körül új bolygó részeivé válhatnak. Lehet, hogy az emberiség eltűnik – de az anyagunk tovább él a csillagok között.