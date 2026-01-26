Pokoli földcsuszamlás: elsüllyed egy teljes város Szicíliában?

A szicíliai Niscemi lassan eltűnik a térképről. A várost körülölelő domboldal szó szerint megindult, és mindent elsodor, ami az útjába kerül. Az elmúlt 48 órában a földcsuszamlás soha nem látott méreteket öltött: egész városrészek váltak lakhatatlanná, főutak omlottak össze, és a település az elszigetelődés küszöbére sodródott. A földcsuszamlás eddig mintegy ezer ember otthonát tette lakhatatlanná, több száz család kényszerült menekülni, számolt be a Sky.

A szicíliai város négy kilométer hosszan megsüllyed a földcsuszamlás hatására – Fotó: Comune Niscemi/Facebook

A hatóságok szerint a helyzet folyamatosan romlik, újabb és újabb talajmozgásokat észlelnek. A polgármester, Massimiliano Conti szerint:

Ez már nem egy egyszeri földcsuszamlás. Ez egy mozgó földtömeg, amely bármikor további károkat okozhat.

A földcsuszamlás frontja legalább négy kilométer hosszú, és egyes pontokon 25 méter magas, függőleges földfal nyílt meg. Több városrészt is elért: Sante Croci, Trappeto és a Via Popolo teljes kiürítésére volt szükség. A tartományi SP10-es út több mint hat métert süllyedt, és további beomlások is történtek. A város másik fő útvonala, az SP12 már korábban járhatatlanná vált. Niscemi gyakorlatilag csak egyetlen úton érhető el.

Drónok és helikopterek figyelik a földcsuszamlás helyzetét

A kitelepítettek nagy részét a Pio La Torre sportcsarnokban helyezték el, ahol több száz tábori ágyat állítottak fel. Mások rokonokhoz menekültek. Az iskolákat bezárták, a városban válságközpont működik. A földcsuszamlást közben drónokkal és helikopterrel is monitorozzák. A szakemberek vizsgálják, hogy az esemény összefügg-e a január 16-i korábbi omlással, amely már megrongálta a környéket.

A regionális kormány már készíti elő a természeti katasztrófa kihirdetését. A politikusok országos vészhelyzet elrendelését követelik. Mivel a föld tovább mozog, és az eső nem áll el, a város a szakadék szélén áll.

