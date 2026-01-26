Tengerészgyalogosok is eltűntek a halálos földcsuszamlásban

A földcsuszamlás szombat hajnalban történt a Burangrang-hegy lejtőin, Pasir Langu faluban, ahol a tengerészgyalogosok nehéz terepen és heves esőzés közepette gyakorlatoztak. A lezúduló sár és törmelék elsodorta a katonák táborát, valamint mintegy 34 lakóházat is eltemetett. A keresési és mentési műveletet jelentősen megerősítették: az eredeti mintegy 500 fős létszámot 2100 főre növelték – írja az ABC.

A földcsuszamlásban már tizenhét ember holttestét találták meg – Fotó: FIRDAUS WAJIDI / ANADOLU

Brutális földcsuszamlás a Burangrang-hegy lábánál

A mentők puszta kézzel, vízpumpákkal, drónokkal és nehézgépekkel dolgoznak, rendkívül nehéz körülmények között. Abdul Muhari, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség szóvivője közölte, hogy eddig 17 halálos áldozatot erősítettek meg. Közülük 11 személyt már azonosítottak, hat áldozat személyazonosságának megállapítása még folyamatban van. A halottak között négy indonéz tengerészgyalogos is van – erősítette meg Muhammad Ali admirális, a haditengerészet vezérkari főnöke. Ali elmondása szerint az eltűnt katonák egy 23 fős elit egységhez tartoztak, amelyet egy hosszú távú határátkelőhely biztosítására képeztek ki az indonéz–pápua új-guineai határ térségében. A fennmaradó 19 katona holléte egyelőre ismeretlen.

A két egymást követő éjszaka során lehullott heves esőzések idézték elő a lejtő megcsúszását, amely teljesen betemette a kiképzőterületet”

– mondta Ali. Hozzátette: a mentést nehezíti, hogy a helyszínre vezető út keskeny, a talaj pedig továbbra is instabil, így a nehézgépek bejutása korlátozott.

West Bandung landslide death toll rises to 17 - Archipelago - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/zEbiZw70B0 pic.twitter.com/LkrTKWxVqd — The Jakarta Post (@jakpost) January 26, 2026

Yudhi Bramantyo, a Nemzeti Kutató-mentő Ügynökség műveleti igazgatója szerint a földcsuszamlás több mint két kilométer hosszan terült el, egyes szakaszokon a sár vastagsága elérte a nyolc métert. A mentők tonnaszám ásnak át sarat, sziklákat és kidőlt fákat. A hatóságok a környéken élő mintegy 230 lakost ideiglenes kormányzati menedékhelyekre evakuálták. Indonéziában az októbertől áprilisig tartó esős évszak rendszeresen okoz áradásokat és földcsuszamlásokat. A több mint 17 000 szigetből álló országban emberek milliói élnek hegyvidéki területeken vagy termékeny, ám veszélyeztetett árterek közelében. Az Origo nemrég egy másik halálos földcsuszamlásról is írt.

