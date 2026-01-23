Nem volt menekvés: kilenc halottat hagyott maga után a földcsuszamlás

A földcsuszamlás Új-Zélandon a heves esőzések nyomán alakult ki, és több térséget is érintett az Északi-szigeten. Csütörtök hajnalban egy kempinget sodort el a sárlavina, ahol nyaraló családok tartózkodtak. A hatóságok szerint az eltűntek felkutatása akár több napig is eltarthat. Egy másik helyszínen a földcsuszamlásnak halálos áldozatai is vannak.

Földcsuszamlás Új-Zélandon – 9 embert keresnek Fotó: DJ MILLS / AFP

Kilenc embert keresnek a heves esőzések okozta földcsuszamlás után Új-Zéland Északi-szigetén, ahol egy kempinget árasztott el sárlavina; a hatóságok szerint a kutatás akár több napig is eltarthat. Egy másik földcsuszamlásnak két halálos áldozata van, és többeket még keresnek.

A heves esőzések következtében csütörtökön hajnalban zúdult sárlavina az Északi-sziget keleti partján fekvő Mount Maunganuinál lévő kempingre, amely tele volt a nyári szabadságukat töltő családokkal. A térségben 24 óra alatt 274 milliméter eső esett, több, mint bármikor a feljegyzések kezdete óta.

A hatóságok közlése szerint hat, hivatalosan is eltűntnek nyilvánított ember, köztük két tinédzser után folyik a kutatás. Keresnek további három személyt is, külföldi turistákat, akiket még nem nyilvánítottak eltűntnek. Egyelőre nem tudni, hány külföldi állampolgár van az eltűntek között.

David Guard, a tűzoltóság és katasztrófavédelem tisztviselője elmondta, hogy 25 fős mentőcsapatuk munkáját önkéntesek, rendőrségi keresőkutyák és munkagépek is segítik. Richard Chambers új-zélandi rendőrfőnök arról tájékoztatott, hogy a katasztrófa mértéke és a helyszíni kockázatok nehezítik a mentést. Mint mondta: nagyon óvatosan dolgoznak, ezért napokig is eltarthat a kutatás.

A helyszínen készült videofelvételeken összeroncsolódott lakóautók és legalább egy teljesen összezúzott épület látható a kemping területén.

Christopher Luxon miniszterelnök pénteken ellátogatott a helyszínre és találkozott az érintett családokkal, akiknek mély együttérzését fejezte ki. Luxon kormányzati támogatást ígért az érintett területeknek. A kormányfő azt is elmondta, hogy vizsgálatot indítanak annak megállapítására, hogy miért nem sikerült a katasztrófa előtt gyorsabban kiüríteni a kempinget.

Az őslakos maorik által szentként tisztelt Maunganui-hegy népszerű turisztikai célpont óceánra néző túraösvényekkel és szörfözőlehetőséggel a lábánál.

Az Északi-sziget szinte teljes keleti partvonalát sújtó heves esőzések Tauranga külvárosában, Welcome Bay közelében is földcsuszamlást okoztak, amelyben ketten életüket vesztették egy lakóház romjai alatt, és többeket keresnek még. Az Új-Zélandi Rádió (RNZ) közlése szerint a földcsuszamlás halálos áldozata egy nagymama és unokája volt, akiket egy házban találtak meg. Rajtuk kívül egy súlyos sérültje is van a katasztrófának.

A térségben több utat lezártak, több várost elvágva a külvilágtól.