Nem a sci-fi világa: a NASA már tudja, hol kell keresni az idegen életet

A földönkívüli élet kutatása során a tudósok elsősorban a víz jelenlétéhez és az ahhoz kapcsolódó kémiai folyamatokhoz kötődő jeleket keresik. A NASA stratégiája szerint ezek az indikátorok utalhatnak arra, hogy egy bolygón vagy holdon kialakulhatott az élet.

Egyre komolyabb méreteket ölt a földönkívüli élet kutatása (A kép illusztráció, nem egy valódi UFO)

Fotó: Pexels

A földönkívüli élet kutatása: itt keresi a NASA az idegen nyomokat

A Naprendszeren belül továbbra is a Mars áll a kutatások középpontjában. A bolygón dolgozó Perseverance egy egykori tómederben vizsgálja az ősi kőzeteket. A mérések során olyan redoxreakciók nyomaira bukkant, amelyek akár élő szervezetekhez is köthetők, bár a tudósok hangsúlyozzák: geológiai eredetük sem zárható ki. A begyűjtött mintákat a tervek szerint a jövőben a Földre szállítják részletes elemzésre.

A 3I/ATLAS által kibocsátott rádiójelek kísértetiesen hasonlítanak az 1977-ben detektált "Hűha!" jelre. Utóbbit sokan egy földönkívüli civilizáció jelzésének hitték. Eredetére ma sem létezik megnyugtató magyarázat

Fotó: OpenAI DALL-E

Vénusz: meglepő jelek a sűrű légkörben

A Mars mellett a Vénusz is kiemelt figyelmet kap a földönkívüli élet kutatásában. A bolygó légkörében korábban foszfin nyomait mutatták ki, amely vegyület a Földön gyakran biológiai folyamatokhoz kapcsolódik. Ugyanakkor ebben az esetben is komoly vita zajlik arról, hogy az észlelt jelenség mögött élettelen kémiai folyamatok állhatnak-e.

Óvatosság a múlt tanulságai miatt

A NASA a korábbi tapasztalatokból is tanult, például a Viking-program vitatott eredményeiből. Ma már az adatokat sokkal körültekintőbben értelmezik, elkerülve az elhamarkodott következtetéseket. A cél nem az azonnali bizonyítás, hanem a gyanús jelek hosszú távú, szisztematikus vizsgálata.

A földönkívüli élet felfedezése egy hosszú, türelmes munka eredménye lesz (illusztráció) Fotó: Lucas Pezeta/pexels

Hosszú nyomozás az idegen élet után

A tudósok szerint a földönkívüliek vagy idegen lények felfedezése nem egyetlen látványos pillanat lesz. Inkább egy lassú, adatvezérelt folyamat, amelyben minden új mérés közelebb vihet a válaszhoz. A földönkívüli élet kutatása így az űrkutatás egyik legösszetettebb és legizgalmasabb területe marad – írja cikkében a Nationalgeographic.com.

