Nem a sci-fi világa: a NASA már tudja, hol kell keresni az idegen életet

Az emberiség egyik legnagyobb kérdése, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. A földönkívüli élet nyomai után kutatva a NASA a Naprendszer több égitestét is vizsgálja. A fókusz ott van, ahol az élethez szükséges feltételek valaha fennállhattak.
A földönkívüli élet kutatása során a tudósok elsősorban a víz jelenlétéhez és az ahhoz kapcsolódó kémiai folyamatokhoz kötődő jeleket keresik. A NASA stratégiája szerint ezek az indikátorok utalhatnak arra, hogy egy bolygón vagy holdon kialakulhatott az élet.

Egyre komolyabb méreteket ölt a földönkívüli élet kutatása
Egyre komolyabb méreteket ölt a földönkívüli élet kutatása (A kép illusztráció, nem egy valódi UFO)
Fotó: Pexels

A földönkívüli élet kutatása: itt keresi a NASA az idegen nyomokat

  • Földönkívüli élet keresése
  • Idegen élet nyomai a Marson
  • Vénusz légköri jelei
  • NASA űrkutatási program

A Mars mint első számú célpont

A Naprendszeren belül továbbra is a Mars áll a kutatások középpontjában. A bolygón dolgozó Perseverance egy egykori tómederben vizsgálja az ősi kőzeteket. A mérések során olyan redoxreakciók nyomaira bukkant, amelyek akár élő szervezetekhez is köthetők, bár a tudósok hangsúlyozzák: geológiai eredetük sem zárható ki. A begyűjtött mintákat a tervek szerint a jövőben a Földre szállítják részletes elemzésre.

A 3I/ATLAS által kibocsátott rádiójelek kísértetiesen hasonlítanak az 1977-ben detektált "Hűha!" jelre. Utóbbit sokan egy földönkívüli civilizáció jelzésének hitték. Eredetére ma sem létezik megnyugtató magyarázat.
A 3I/ATLAS által kibocsátott rádiójelek kísértetiesen hasonlítanak az 1977-ben detektált "Hűha!" jelre. Utóbbit sokan egy földönkívüli civilizáció jelzésének hitték. Eredetére ma sem létezik megnyugtató magyarázat
Fotó: OpenAI DALL-E

Vénusz: meglepő jelek a sűrű légkörben

A Mars mellett a Vénusz is kiemelt figyelmet kap a földönkívüli élet kutatásában. A bolygó légkörében korábban foszfin nyomait mutatták ki, amely vegyület a Földön gyakran biológiai folyamatokhoz kapcsolódik. Ugyanakkor ebben az esetben is komoly vita zajlik arról, hogy az észlelt jelenség mögött élettelen kémiai folyamatok állhatnak-e.

Óvatosság a múlt tanulságai miatt

A NASA a korábbi tapasztalatokból is tanult, például a Viking-program vitatott eredményeiből. Ma már az adatokat sokkal körültekintőbben értelmezik, elkerülve az elhamarkodott következtetéseket. A cél nem az azonnali bizonyítás, hanem a gyanús jelek hosszú távú, szisztematikus vizsgálata.

ufo, földönkívüli
A földönkívüli élet felfedezése egy hosszú, türelmes munka eredménye lesz (illusztráció) Fotó: Lucas Pezeta/pexels

Hosszú nyomozás az idegen élet után

A tudósok szerint a földönkívüliek vagy idegen lények felfedezése nem egyetlen látványos pillanat lesz. Inkább egy lassú, adatvezérelt folyamat, amelyben minden új mérés közelebb vihet a válaszhoz. A földönkívüli élet kutatása így az űrkutatás egyik legösszetettebb és legizgalmasabb területe marad – írja cikkében a Nationalgeographic.com.

Titkos város a Holdon? Egy kutató szerint hamarosan kiderül az igazság!

A Hold felszínén több lehet, mint por és kráterek. Egy geológus szerint az élet a Holdon nemcsak mítosz, hanem elfeledett múlt. Gregg Braden állítása szerint az emberiség története sokkal régebben kezdődött, mint hisszük.

Földönkívüli élet nyomait keresték a 3I/ATLAS-on, nem hiszi el, mit találtak

Egy különleges égi látogató miatt szegeződött a tudományos világ figyelme a Naprendszerre. A 3I/ATLAS azonban a legfrissebb mérések ellenére sem ad egyértelmű választ arra, hogy természetes vagy mesterséges eredetű objektumról van-e szó.

 

