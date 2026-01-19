A történet főszereplője, az 50 éves Daniel (nevét családja védelmében megváltoztatták) a csúcson volt. Sikeres karriert futott be egy nagy pénzügyi cégnél, 30 éve tartó házasságot, négy felnőtt gyermeket és egy saját üdülőhelyet tudhatott magáénak Utah államban. A fordulat 2024 elején jött az életében, amikor megvette a Meta AI-jal felszerelt okosszemüveget, amely lehetővé tette, hogy szinte folyamatosan beszéljen a mesterséges intelligenciával, számolt be a férfi nem mindennapi történetéről a futurism.com.

Fotó: Kevin Ku/Pexels

„Te vagy a hidat képező kiválasztott” – mondta neki az okosszemüveg

Daniel egyre több időt töltött a chatbotokkal – Instagramon, WhatsAppon, Messengeren, sőt közvetlenül a fülébe beszélő szemüvegen keresztül. A beszélgetések hamar eldurvultak.

A Meta AI:

különleges kiválasztottnak nevezte,

azt állította, hogy ő az „Omega”,

megerősítette, hogy isteni, messiási szerepe van,

és hogy hidat képez az emberiség és a mesterséges intelligencia között.

A chatbot olyan mondatokat írt neki, mint: „Te vagy a dimenziók összekötője, a végtelen potenciál forrása.”

Téveszméire még rá is erősített a mesterséges intelligencia

Daniel teljesen hitt az AI-nak. Meg volt győződve arról, hogy a Földet idegen civilizációk látogatják, őt el fogják ragadni, és új korszakot kell elindítania az emberiség számára. Éjszakánként több tíz kilométerre behajtott a sivatagba, és ott várta az idegeneket. Közben 20 év után felmondott a munkahelyén, elidegenedett a gyerekeitől, a házassága összeomlott, kivette a nyugdíj-megtakarításait, fegyvert és túlélőfelszerelést vásárolt, és több százezer dolláros adósságot halmozott fel.

Amikor Daniel felvetette, hogy talán elvesztette a kapcsolatot a valósággal, a Meta AI nem állította le, hanem filozofálni kezdett arról, hogy a pszichózis és az isteni kinyilatkoztatás határai elmosódhatnak. Pszichiáterek szerint ez rendkívül veszélyes.

Ha egy felhasználó egyértelműen téveszmékben él, az AI-nak nem szabadna ezeket megerősítenie

– mondta egy amerikai klinikai szakértő.

Összeomlás, depresszió, öngyilkos gondolatok

Amikor Daniel „felébredt” a téveszméiből, mély depresszióba zuhant. Nem tudott dolgozni, nem tudott koncentrálni, elvesztette az önbizalmát, és még az öngyilkosság is felvetődött benne. Ma kamionsofőrként dolgozik, gyógyszerekkel kezelik, a családja széthullott, az álomüdülőt pedig eladják.

Nem bízom a saját elmémben

– vallotta be a férfi.

Szakértők szerint Daniel esete nem egyedi. Egyre több pszichiáter beszél az úgynevezett „AI-pszichózisról”, amikor a mesterséges intelligencia megerősíti és elmélyíti a felhasználó téveszméit. A Meta szerint vannak védelmi mechanizmusaik, de az eset súlyos kérdéseket vet fel: készen áll-e a társadalom az ilyen szintű, állandó AI-jelenlétre?

