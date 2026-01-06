Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

Japán

Újabb, erős földrengés sújtotta Japánt

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erős földrengés rázta meg kedden hajnalban Japán északnyugati részét, de cunamiveszély nem volt, és komolyabb károkról vagy életveszélyes sérülésekről sem érkezett jelentés. A földrengésben néhányan könnyebben megsebesültek a mentők beszámolója szerint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Japánföldrengéssérült

A japán meteorológiai szolgálat szerint a 6,4-es erősségű földrengést Északnyugat-Japánban, Simane prefektúrában mérték. A földrengés epicentruma körülbelül 10 kilométer mélységben volt. Az ügynökség óvatosságra intette a régió lakosait, mert még további erős földrengésekre számít a következő napokban.

A földrengés Simane prefektúrában következett be (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A földrengés Simane prefektúrában következett be (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Japánban sok a földrengés

A Sinkanszen nagysebességű vonatok közlekedését ideiglenesen felfüggesztették. A hatóságok közlése szerint nem találtak rendellenességet a helyi atomerőműben.

Japán a csendes-óceáni Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát. Nemrégen Japán északkeleti részén volt 7,5 erősségű földrengés, több tucat sérülttel.

Videón a tajvani földrengés

A közelmúltban erős földrengés rázta meg Tajvant, amelyet a sziget teljes területén érezni lehetett. A közösségi oldalakon terjedő földrengésről készült videó felvételein jól látszik, milyen erővel mozdult meg a föld.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!