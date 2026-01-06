Újabb, erős földrengés sújtotta Japánt

A japán meteorológiai szolgálat szerint a 6,4-es erősségű földrengést Északnyugat-Japánban, Simane prefektúrában mérték. A földrengés epicentruma körülbelül 10 kilométer mélységben volt. Az ügynökség óvatosságra intette a régió lakosait, mert még további erős földrengésekre számít a következő napokban.

A földrengés Simane prefektúrában következett be (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Japánban sok a földrengés

A Sinkanszen nagysebességű vonatok közlekedését ideiglenesen felfüggesztették. A hatóságok közlése szerint nem találtak rendellenességet a helyi atomerőműben.

Japán a csendes-óceáni Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát. Nemrégen Japán északkeleti részén volt 7,5 erősségű földrengés, több tucat sérülttel.

