A történelem leghalálosabb földrengése sújtotta Kínát

1556. január 23-án Kína középső részét olyan erejű földrengés rázta meg, amelyet a történettudomány és a földtani kutatások egyaránt az emberiség történetének leghalálosabb földrengéseként tartanak számon. A katasztrófa a Ming-dinasztia idején következett be, és pusztítása nemcsak az érintett térségeket, hanem az egész korszak társadalmi és gazdasági viszonyait is mélyen befolyásolta.

1556. január 23-án a történelem egyik leghalálosabb földrengése pusztított Kínában, Senhszi tartományban.

Fotó: Unsplash

A földrengés epicentruma a mai Senhszi tartományban, a Wei-folyó völgyének térségében volt – írja a History.com. A térség lakosságának jelentős része löszfalakba vájt barlanglakásokban élt. Ezek a lakóhelyek jól szigeteltek és praktikusak voltak, a földrengés során azonban tömegesen omlottak össze, ami tragikusan megnövelte az áldozatok számát.

A modern becslések szerint a földrengés 8,0–8,3-as magnitúdójú lehetett.

Bár erősségében nem számít a valaha mért legnagyobbnak, hatása és pusztítása hatalmas volt.

A történelem leghalálosabb földrengése

A korabeli feljegyzések és későbbi történeti elemzések alapján a földrengés mintegy 830 ezer ember halálát okozta, ami minden más ismert földrengésnél magasabb áldozatszám – tájékoztat a Guinness Rekordok Könyve. Egyes megyékben a lakosság több mint fele életét vesztette. A pusztítás mértékét tovább növelték a földcsuszamlások, a talajrepedések, valamint a megváltozott vízfolyások, amelyek több helyen teljesen átalakították a tájat.

A földrengés közvetlen halálos áldozatain túl sokan vesztették életüket a katasztrófát követő éhínség, járványok és a lakóhelyükről való kényszerű elvándorlás következtében. A mezőgazdaság összeomlott, az élelmiszer-ellátás akadozott, és egész térségek néptelenedtek el.

A katasztrófa mély nyomot hagyott a helyi építési kultúrában.

A túlélők és az utókor igyekezett tanulni a tragédiából: egyre nagyobb hangsúlyt kapott a könnyebb, rugalmasabb építőanyagok, például a fa és a bambusz használata, amelyek földrengés esetén kisebb eséllyel okoznak végzetes sérüléseket.

