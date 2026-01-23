A történelem leghalálosabb földrengése sújtotta Kínát

1556. január 23-án Kína középső részét olyan erejű földrengés rázta meg, amelyet a történettudomány és a földtani kutatások egyaránt az emberiség történetének leghalálosabb földrengéseként tartanak számon. A katasztrófa a Ming-dinasztia idején következett be, és pusztítása nemcsak az érintett térségeket, hanem az egész korszak társadalmi és gazdasági viszonyait is mélyen befolyásolta.
A földrengés epicentruma a mai Senhszi tartományban, a Wei-folyó völgyének térségében volt – írja a History.com. A térség lakosságának jelentős része löszfalakba vájt barlanglakásokban élt. Ezek a lakóhelyek jól szigeteltek és praktikusak voltak, a földrengés során azonban tömegesen omlottak össze, ami tragikusan megnövelte az áldozatok számát.
A modern becslések szerint a földrengés 8,0–8,3-as magnitúdójú lehetett.
Bár erősségében nem számít a valaha mért legnagyobbnak, hatása és pusztítása hatalmas volt.
A történelem leghalálosabb földrengése
A korabeli feljegyzések és későbbi történeti elemzések alapján a földrengés mintegy 830 ezer ember halálát okozta, ami minden más ismert földrengésnél magasabb áldozatszám – tájékoztat a Guinness Rekordok Könyve. Egyes megyékben a lakosság több mint fele életét vesztette. A pusztítás mértékét tovább növelték a földcsuszamlások, a talajrepedések, valamint a megváltozott vízfolyások, amelyek több helyen teljesen átalakították a tájat.
A földrengés közvetlen halálos áldozatain túl sokan vesztették életüket a katasztrófát követő éhínség, járványok és a lakóhelyükről való kényszerű elvándorlás következtében. A mezőgazdaság összeomlott, az élelmiszer-ellátás akadozott, és egész térségek néptelenedtek el.
A katasztrófa mély nyomot hagyott a helyi építési kultúrában.
A túlélők és az utókor igyekezett tanulni a tragédiából: egyre nagyobb hangsúlyt kapott a könnyebb, rugalmasabb építőanyagok, például a fa és a bambusz használata, amelyek földrengés esetén kisebb eséllyel okoznak végzetes sérüléseket.
Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét
Robbanás rázta meg Pannonhalma térségét, miután egy családi házban felrobbant egy gázkazán, az épület pedig gyakorlatilag a földdel vált egyenlővé. A robbanás erejét a környéken élők földrengéshez hasonlították. A robbanás egy felújítás alatt nemrég elkészült családi házban történt Pannonhalma közelében, ahol egy gázkazán detonált.
Erős földrengés sújtotta Japánt
Január elején erős földrengés rázta meg Japán északnyugati részét. Cunamiveszély nem volt, komolyabb károkról vagy életveszélyes sérülésekről sem érkezett jelentés. A japán meteorológiai szolgálat szerint a 6,4-es erősségű földrengést Északnyugat-Japánban, Simane prefektúrában mérték.