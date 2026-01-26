Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump miatt tört ki pánik Washingtonban – sorban hívják az amerikai elnököt

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

földrengés

Erős földrengés rázott meg egy ausztrál szigetet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Földmozgás rázta meg a dél-ausztráliai Macquarie-szigetet hétfő délután. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS) szerint az erős, 5,7-es magnitúdójú földrengés nem sokkal délután öt óra előtt történt a szigeten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földrengésszigetmacquarie - szigetben galton - fenziAusztrália

A Macquarie-szigeten egy ausztrál szubantarktiszi kutatóállomás működik, emellett a világ egyik legnagyobb pingvinkolóniájának is otthont ad. A terület azonban szeizmikusan különösen aktív: a sziget egy jelentős törésvonal mentén fekszik, ahol az elmúlt egy évben összesen 21 földrengést regisztráltak. Ezek közül a legerősebb egy 6,9-es erősségű rengés volt 2025 közepén - írja a Daily Mail.

földrengés
Nagy erejű földrengés rázta meg a Macquarie-szigetet. A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

Földrengés a a Macquarie-szigeteten

Dr. Ben Galton-Fenzi, az Ausztrál Antarktiszi Osztály jégtakaró- és tengerszint-kutatási szakaszának koordinátora szerint a térségben az utóbbi időben különösen aktív volt a szeizmikus tevékenység. Mint fogalmazott, a Macquarie-sziget két oldalán elhelyezkedő tektonikus lemezek egymás mellett csúsznak el, ami rendszeres földrengéseket okoz. 

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a part menti térségekben bekövetkező földmozgások cunamik kialakulásának kockázatával járhatnak.

A hatóságok közlése szerint a hétfői földrengést követően jelenleg nincs érvényben cunamiriadó, és károkról sem érkezett jelentés. Az Origo korábban arról írt, hogy a történelem leghalálosabb földrengése sújtotta Kínát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!