Erős földrengés rázott meg egy ausztrál szigetet

A Macquarie-szigeten egy ausztrál szubantarktiszi kutatóállomás működik, emellett a világ egyik legnagyobb pingvinkolóniájának is otthont ad. A terület azonban szeizmikusan különösen aktív: a sziget egy jelentős törésvonal mentén fekszik, ahol az elmúlt egy évben összesen 21 földrengést regisztráltak. Ezek közül a legerősebb egy 6,9-es erősségű rengés volt 2025 közepén - írja a Daily Mail.

Nagy erejű földrengés rázta meg a Macquarie-szigetet. A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

Földrengés a a Macquarie-szigeteten

Dr. Ben Galton-Fenzi, az Ausztrál Antarktiszi Osztály jégtakaró- és tengerszint-kutatási szakaszának koordinátora szerint a térségben az utóbbi időben különösen aktív volt a szeizmikus tevékenység. Mint fogalmazott, a Macquarie-sziget két oldalán elhelyezkedő tektonikus lemezek egymás mellett csúsznak el, ami rendszeres földrengéseket okoz.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a part menti térségekben bekövetkező földmozgások cunamik kialakulásának kockázatával járhatnak.

A hatóságok közlése szerint a hétfői földrengést követően jelenleg nincs érvényben cunamiriadó, és károkról sem érkezett jelentés.