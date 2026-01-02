A mexikói országos szeizmológiai szolgálat tájékoztatása szerint a földrengés epicentruma Guerrero államban, San Marcos városától mintegy 15 kilométerrel délnyugatra volt.

Az emberek az utcára menekültek a földrengés elöl Mexikóvárosban

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A rengés ereje miatt a lökéshullámok elérték Mexikóvárost is, ahol sokan pánikszerűen az utcára menekültek, amikor megkezdődött a földmozgás. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a felvételek, amelyek a fővárosban tapasztalt jeleneteket mutatják: lakók hagyták el az épületeket, miközben megszólaltak a figyelmeztető jelzések – írja a Daily Mail.

A földrengés félbeszakította az elnöki beszédet

A földrengés Claudia Sheinbaum mexikói elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóját is félbeszakította, a nyilvánosságra került videók szerint az államfőnek és munkatársainak el kellett hagyniuk a helyszínt az előírásoknak megfelelően.

A hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, és bár eddig sem komoly anyagi károkról, sem áldozatokról nem érkezett hivatalos jelentés, a lakosságot fokozott óvatosságra intették az esetleges utórengések miatt.

Legutóbb 2023 áprilisában 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Mexikó déli részeit, a rengést akkor is lehetett érezni a fővárosban. Előtte három évvel pedig 7,5-es erősségű földrengés volt Mexikóban.