Nagyon rosszul indult az év Mexikóban. Péntek reggel 6,5-ös erősségű földrengés rázta meg az ország nyugati részét, amelynek rengéseit a fővárosban, Mexikóvárosban is érezni lehetett. A hatóságok közlése szerint egyelőre nem érkezett jelentés komoly károkról vagy sérülésekről, ám sokan megijedtek.
A mexikói országos szeizmológiai szolgálat tájékoztatása szerint a földrengés epicentruma Guerrero államban, San Marcos városától mintegy 15 kilométerrel délnyugatra volt.

People remain outside after evacuating a hospital building during a 6.5 magnitude earthquake in Puebla, Mexico, on January 2, 2026. A 6.5-magnitude earthquake shook Mexico City and parts of southwestern Guerrero state on Friday, the national seismological service confirmed. (Photo by ULISES RUIZ / AFP), földrengés
Az emberek az utcára menekültek a földrengés elöl Mexikóvárosban
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A rengés ereje miatt a lökéshullámok elérték Mexikóvárost is, ahol sokan pánikszerűen az utcára menekültek, amikor megkezdődött a földmozgás. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a felvételek, amelyek a fővárosban tapasztalt jeleneteket mutatják: lakók hagyták el az épületeket, miközben megszólaltak a figyelmeztető jelzések – írja a Daily Mail.

A földrengés félbeszakította az elnöki beszédet

A földrengés Claudia Sheinbaum mexikói elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóját is félbeszakította, a nyilvánosságra került videók szerint az államfőnek és munkatársainak el kellett hagyniuk a helyszínt az előírásoknak megfelelően. 

A hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, és bár eddig sem komoly anyagi károkról, sem áldozatokról nem érkezett hivatalos jelentés, a lakosságot fokozott óvatosságra intették az esetleges utórengések miatt.

Legutóbb 2023 áprilisában 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Mexikó déli részeit, a rengést akkor is lehetett érezni a fővárosban. Előtte három évvel pedig 7,5-es erősségű földrengés volt Mexikóban.

 

 

