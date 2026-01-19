Veszélyes titkot fednek fel a mélyben – új fenyegetést találtak a kutatók

A földrengés szempontjából különösen aktív Észak-Kaliforniában a kutatók a mikro-rengések rajzását vizsgálva új képet kaptak a szeizmikus aktivitásról. A térség ott helyezkedik el, ahol a Szent András-törésvonal találkozik a Cascadia-alábukási zóna rendszerével.
Földrengés: Összetettebb szeizmikus térség a vártnál
A januárban a Science folyóiratban megjelent kutatás szerint a szeizmikus térség szerkezete jóval bonyolultabb, mint korábban gondolták. A vizsgálatot több amerikai egyetem szakemberei végezték.
A mérések alapján nem három, hanem öt különálló kőzettömb mozog egymáshoz képest. Ezek közül kettő mélyen a felszín alatt helyezkedik el, ami új megvilágításba helyezi a lemezhatárok pontos helyét és működését.
Mikro-rengések és lemeztektonika
A mikro-rengések még a Nap és a Hold árapályhatásaira is reagálnak, ami segített pontosítani a valódi lemezhatárokat. Ez a megfigyelés fontos összefüggéseket tár fel a lemeztektonika és a szeizmikus aktivitás között.
Az új modell magyarázatot ad az 1992-es, szokatlanul sekély földrengésre is, és hozzájárulhat a jövőbeni földrengésveszély pontosabb megértéséhez – állítja egy új kutatás, amiről a ScienceDaily felületén is írtak.
Magyarázatot találtak Európa legnagyobb földrengésének rejtélyére
A lisszaboni egyetem kutatói egy eddig ismeretlen szeizmikus jelenségre bukkantak. A legfrissebb eredmények alapján ez lehetett az oka a valaha feljegyzett legerősebb európai földrengésnek. A kutatók szerint az 1755-ös, 8,6 magnitúdójú eseményt egy, az Ibériai-félsziget alatt, az Atlanti-óceánban süllyedő tektonikus lemezdarab idézte elő.