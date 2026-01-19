Veszélyes titkot fednek fel a mélyben – új fenyegetést találtak a kutatók

A földrengés szempontjából különösen aktív Észak-Kaliforniában a kutatók a mikro-rengések rajzását vizsgálva új képet kaptak a szeizmikus aktivitásról. A térség ott helyezkedik el, ahol a Szent András-törésvonal találkozik a Cascadia-alábukási zóna rendszerével.

Földrengés (A kép illusztráció, melyen a Szent András-törésvonal látható) Forrás: Készítette: USGS - http://pubs.usgs.gov/gip/earthq1/how.html, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=987654

Földrengés: Összetettebb szeizmikus térség a vártnál

A januárban a Science folyóiratban megjelent kutatás szerint a szeizmikus térség szerkezete jóval bonyolultabb, mint korábban gondolták. A vizsgálatot több amerikai egyetem szakemberei végezték.

A mérések alapján nem három, hanem öt különálló kőzettömb mozog egymáshoz képest. Ezek közül kettő mélyen a felszín alatt helyezkedik el, ami új megvilágításba helyezi a lemezhatárok pontos helyét és működését.

Mikro-rengések és lemeztektonika

A mikro-rengések még a Nap és a Hold árapályhatásaira is reagálnak, ami segített pontosítani a valódi lemezhatárokat. Ez a megfigyelés fontos összefüggéseket tár fel a lemeztektonika és a szeizmikus aktivitás között.

Az új modell magyarázatot ad az 1992-es, szokatlanul sekély földrengésre is, és hozzájárulhat a jövőbeni földrengésveszély pontosabb megértéséhez – állítja egy új kutatás, amiről a ScienceDaily felületén is írtak.

