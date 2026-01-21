Földrengések sora bénította meg Kaliforniát

Hétfő estétől kedd délelőttig földrengések egész sorozata rázta meg a sivatagi térséget. A legerősebb, 4,9-es magnitúdójú rengés Indio közelében pattant ki, a Coachella Valley területén. A földmozgás mindössze nagyjából két mérföldes mélységből indult, ezért sokan hirtelen, erőteljes rántásként érzékelték – írja a NewYorkPost.

Földrengések rázták meg Kaliforniát — Indio térségében órákon át nem nyugodott a föld. Fotó: Shutterstock

Földrengések a Nagy Egy előszobájában?

A fő rengést perceken belül több kisebb követte: 3,4 és 2,9 közötti erősségű mozgásokat mértek, majd az órák során további több mint egy tucat földmozgást regisztráltak.

SOUTHERN CALIFORNIA UNDER INTENSE EARTHQUAKE SWARM



Following yesterday’s M4.9 super-shallow quake (~1 mile deep), Southern California remains extremely active.



• 205 aftershocks in 24 hours

• 8–9 quakes per hour on average



The timing stands out, as this swarm is occurring… pic.twitter.com/h7o7rfUAnp — Michael Bradbury (@MrMBB333) January 20, 2026

A mostani földrengések azért különösen aggasztók, mert a gócpont a hírhedt San Andreas Fault közelében található. Ez a hatalmas törésvonal akár 8-asnál is erősebb rengésekre képes, és régóta a „Nagy Egy” legfőbb forrásaként tartják számon.

A második legerősebb rengést — egy 3,8-as magnitúdójút — kedden délelőtt mérték, mintegy 11 mérfölddel Indiótól északra. Bár ezek az értékek a Mercalli-skálán csak „gyenge”–„enyhe” kategóriába estek, a sorozatosság komoly nyugtalanságot okozott.

Mit mondanak a szakértők?

Az amerikai US Geological Survey szerint a mostani földrengések után az utórengések akár egy hétig is folytatódhatnak. A becslések alapján 99 százalék az esélye annak, hogy 3-as vagy annál erősebb mozgások még bekövetkeznek, és körülbelül 6 százalék a valószínűsége egy 5-ösnél nagyobb rengésnek.

A hatóságok hangsúlyozzák: a jelenlegi aktivitás önmagában nem jelenti azt, hogy azonnal bekövetkezik a katasztrofális nagy rengés, de ismét emlékeztet arra, hogy California alatt a föld soha nincs igazán nyugalomban.

A mostani események világosan mutatják, hogy a földrengések Kaliforniában nem rendkívüli jelenségek. A szakértők szerint nem az a kérdés, lesz-e nagyobb rengés, hanem az, hogy mikor — a mostani rengéssorozat pedig újra reflektorfénybe helyezte ezt a nyugtalanító tényt.

