Elvitte a főnyereményt, váratlan döntést hozott a szerencsés nyertes

Nemrég bejárta a világsajtót egy 20 éves kanadai nő története, aki az 1 millió dolláros (332 millió forint) lottóötös megnyerése után a ritkább, de biztonságosabb megoldást választotta: a főnyereményt nem egy összegben, hanem heti kifizetések formájában kérte – írja a Feol.

Fotó: Unsplash

A döntés sokakat meglepett, ugyanakkor rendkívül érett és megfontolt volt, hiszen így elkerülhette, hogy hirtelen felindulásból elszórja a hatalmas összeget.

Magyarországon a múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy a hirtelen jött gazdagságot sok nyertes nem tudta megfelelően kezelni: az elmúlt évtizedek lottóötös nyertesei közül kevesen tudtak vigyázni a hirtelen jött vagyonra, és nem ritkán balsors követte a telitalálatot.

Jelenleg az Ötöslottó főnyereménye 3,778 milliárd forint, míg a Hatoslottóé 1,833 milliárd forintra rúg – de vajon kérhető részletekben a főnyeremény?

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint bár a külföldi piacon léteznek olyan játékok, ahol a főnyereményt évekig tartó havi vagy heti kifizetések formájában kapják meg a nyertesek, Magyarországon jelenleg más szabályok érvényesek.

Magyarországon a lottóötös nyereményét a nyertesnek egy összegben utalják ki.

A magyar szabályozás ugyan nem teszi lehetővé a részletfizetést, de a megfelelő banki háttérrel a főnyeremény biztonságos célba juttatása garantált, így a szerencsés játékosok nyugodtan élvezhetik a hatalmas nyereményt.

