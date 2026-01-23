Meghalt a világhírű zenekar basszusgitárosa

A Louder megemlékező cikke szerint Francis Buchholz 1954. február 19-én született a nyugatnémet Hannoverben. Pályafutása korai szakaszában Uli Jon Roth gitárossal játszott a Dawn Road nevű hard rock együttesben, majd mindketten csatlakoztak a Scorpionshoz, miután Michael Schenker az UFO soraiba távozott. Buchholz első Scorpions-albuma az 1974-es Fly to the Rainbow volt.

Francis Buchholz magyar zenészekkel is turnézott

A Scorpions egyik legnagyobb slágerének, a Whited Dowe című dalnak magyar vonatkozása is van, hiszen az Omega híres slágere, a Gyöngyhajú lány feldolgozásával született. Az Omega fénykorában a Scorpions a magyar együttes előzenekara volt.

Mérhetetlen szomorúsággal és összetört szívvel tudatjuk, hogy szeretett Francisünk tegnap elhunyt egy magánjellegű, rákkal vívott küzdelem után. Lelke minden hangban tovább él, amit valaha megszólaltatott, és minden életben, amelyet megérintett”

– írták búcsújukban.

Noha Uli Jon Roth 1978-ban kilépett a zenekarból, Buchholz egészen 1992-ig a Scorpions basszusgitárosa maradt, és közreműködött a banda legsikeresebb lemezein, köztük a Lovedrive, a Blackout és a Love at First Sting albumokon, valamint a legendás élő felvételeken, a Tokyo Tapes és a World Wide Live kiadványokon. Utolsó Scorpions-albuma az 1990-es Crazy World volt, amelyen társszerzőként is jegyeztek egy dalt.

A zenekarból való távozása után Buchholz újra együtt turnézott Uli Jon Roth-tal, majd csatlakozott Michael Schenker Temple of Rock nevű formációjához, amellyel két albumot is rögzített.

Francis Buchholz neve örökre összeforrt a klasszikus Scorpions-hangzással.