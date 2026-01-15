Meghalt Freddy Mercury eltitkolt lánya

Szomorú hírt kaptak Freddie Mercury rajongói: a Queen énekesének titkos lánya, aki csak „B” néven volt ismert, 48 évesen elhunyt ritka gerincrákban – számol be a Sun.

Freddie Mercury (1946–1991), brit énekes-dalszerző, a Queen zenekar tagja egy koncerten Párizsban, 1984. szeptember 18-án.

Ki volt Freddie Mercury titkos lánya?

B 1976-ban született, miután Freddie Mercury állítólag rövid ideig kapcsolatban állt egy közeli barátja feleségével. Bár gyermekkorát más családnál töltötte, mindig tudta, hogy Freddie az apja. A legendás frontember gyakran látogatta őt halála előtt, 1991-ben, 45 éves korában.

B saját szavaival „nagyon közelinek és szeretetteljesnek” nevezte kapcsolatukat, hangsúlyozva, hogy Freddie mindig elkötelezett volt iránta.

Miért maradt titokban B létezése?

A titokról a Queen tagjai, Freddie családja és hosszú távú partnere, Mary Austin tudott. Lesley Ann Jones író tavaly nyáron Love, Freddie című könyvében tárta fel a történetet, felfedve, hogy Freddie évtizedekig titkolta B létezését. B maga sem akarta, hogy kiléte nyilvánosságra kerüljön, mert orvosként aggódott, hogyan hatna ez pácienseire.

Milyen betegséggel küzdött Freddie Mercury titkos lánya?

B chordoma nevű ritka gerincrákban szenvedett, amely már gyermekkorában megjelent. Családja gyakran költözött, hogy a legjobb kezelésekhez hozzáférhessenek. Férje szerint B „békében hunyt el hosszú küzdelem után, két fiát hátrahagyva, akik 9 és 7 évesek”. Hamvait az Alpokban szórták szét.

