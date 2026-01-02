Egy nő lábára varrták a fülét Kínában, de vajon miért?

A furcsa műtét egy súlyos gyári baleset után vált elkerülhetetlenné, amikor a nő haja beleakadt egy ipari gépbe. A baleset során nemcsak a fejbőr és a nyak sérült meg, hanem a fül is teljesen leszakadt a környező szövetekkel együtt. Az orvosok megállapították, hogy a hagyományos visszavarrás lehetetlen, mivel a vérkeringés helyreállítása nem volt biztonságosan kivitelezhető – írja a Scmp.

Furcsa műtét: a leszakadt fül hónapokig a lábfejen maradt, mielőtt visszaültették volna az eredeti helyére. Fotó: Shandong Provincial Hospital

A furcsa műtét technikai kihívásai és orvosi indokai

A sebészek egy ritkán alkalmazott eljárás mellett döntöttek, amelyet heterotópiás átültetésnek neveznek. Ennek lényege, hogy a levált szervet nem az eredeti helyére, hanem egy másik testrészre ültetik át. A furcsa műtét során a lábfejet választották, mert az ott található erek mérete és szerkezete jól illeszkedik a fül finom érhálózatához, ráadásul a bőr vékonysága később kevesebb korrekciót igényelt.

Az első beavatkozás közel tíz órán át tartott. A legnagyobb kihívást a mindössze 0,2–0,3 milliméter átmérőjű erek összeillesztése jelentette.

Kritikus napok és versenyfutás az idővel

Néhány nappal később újabb komplikáció lépett fel: a vénás keringés akadályozottsága miatt a fül elsötétedett, ami a szövetek pusztulásával fenyegetett. A furcsa műtét megmentése érdekében az orvosok célzott vérlebocsátást alkalmaztak, amely öt nap alatt közel ötszáz alkalommal történt meg, folyamatos felügyelet mellett.

Hónapok után visszakerült a helyére

Amíg a fül a lábfejen „élt”, a sebészek a fejbőr és a nyak helyreállításán dolgoztak, hasi bőrátültetések segítségével.

Az ödéma csökkenése és a keringés stabilizálódása után, több mint öt hónappal a balesetet követően elérkezett a végső lépés: egy hatórás műtét során a fület visszaültették az eredeti helyére.

A furcsa műtét ezzel az első dokumentált, teljes sikerű eljárás lett ebből a típusból.

Felépülés és további kezelések

A páciens már elhagyhatta a kórházat. Az orvosok szerint az arc formája és a szövetek működése nagyrészt helyreállt. A jövőben még kisebb beavatkozások várnak rá — például szemöldök-helyreállítás és a lábfejen maradt hegek esztétikai kezelése.