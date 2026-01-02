Egy nő lábára varrták a fülét Kínában, de vajon miért?

A furcsa műtét egy súlyos gyári baleset után vált elkerülhetetlenné, amikor a nő haja beleakadt egy ipari gépbe. A baleset során nemcsak a fejbőr és a nyak sérült meg, hanem a fül is teljesen leszakadt a környező szövetekkel együtt. Az orvosok megállapították, hogy a hagyományos visszavarrás lehetetlen, mivel a vérkeringés helyreállítása nem volt biztonságosan kivitelezhető – írja a Scmp.
A furcsa műtét technikai kihívásai és orvosi indokai
A sebészek egy ritkán alkalmazott eljárás mellett döntöttek, amelyet heterotópiás átültetésnek neveznek. Ennek lényege, hogy a levált szervet nem az eredeti helyére, hanem egy másik testrészre ültetik át. A furcsa műtét során a lábfejet választották, mert az ott található erek mérete és szerkezete jól illeszkedik a fül finom érhálózatához, ráadásul a bőr vékonysága később kevesebb korrekciót igényelt.
Az első beavatkozás közel tíz órán át tartott. A legnagyobb kihívást a mindössze 0,2–0,3 milliméter átmérőjű erek összeillesztése jelentette.
Kritikus napok és versenyfutás az idővel
Néhány nappal később újabb komplikáció lépett fel: a vénás keringés akadályozottsága miatt a fül elsötétedett, ami a szövetek pusztulásával fenyegetett. A furcsa műtét megmentése érdekében az orvosok célzott vérlebocsátást alkalmaztak, amely öt nap alatt közel ötszáz alkalommal történt meg, folyamatos felügyelet mellett.
Hónapok után visszakerült a helyére
Amíg a fül a lábfejen „élt”, a sebészek a fejbőr és a nyak helyreállításán dolgoztak, hasi bőrátültetések segítségével.
Az ödéma csökkenése és a keringés stabilizálódása után, több mint öt hónappal a balesetet követően elérkezett a végső lépés: egy hatórás műtét során a fület visszaültették az eredeti helyére.
A furcsa műtét ezzel az első dokumentált, teljes sikerű eljárás lett ebből a típusból.
Felépülés és további kezelések
A páciens már elhagyhatta a kórházat. Az orvosok szerint az arc formája és a szövetek működése nagyrészt helyreállt. A jövőben még kisebb beavatkozások várnak rá — például szemöldök-helyreállítás és a lábfejen maradt hegek esztétikai kezelése.
Összenőtt lábujjak, dupla mellbimbó, furcsa hegek: a legbizarrabb mutációk a sztárvilágban - képek
Sokan úgy gondolják, hogy a sztárok gazdagok, szépek, hibátlanok, életük minden része irigylésre méltó. Természetesen ők sem tökéletesek: van, aki súlyos bőrbetegséggel küzd, másnak a szemével vannak problémái, és ezeket az elváltozásokat meg is próbálták titokban tartani.
Három éve nem tud leülni egy asszony az elrontott műtét miatt
Napi 16 órát van talpon, mert képtelen leülni az a kétgyermekes anya, akinek egy rosszul sikerült műtét következtében nem hajlik a dereka és szörnyű fájdalmakat áll ki.