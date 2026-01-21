A legnépszerűbb egészségesnek hitt étel akár mérgező is lehet

A gabonafélék évtizedek óta az egészséges étrend alapkövei: a rizs, a zab, a búza és a kukorica szinte minden háztartásban megtalálható. Dietetikusok és orvosok is rendszeresen ajánlják őket magas rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalmuk miatt. Egy friss tudományos áttekintés azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek az élelmiszerek rejtett egészségügyi kockázatot is hordozhatnak – írja a DailyMail.
Az észak-karolinai A&T állami egyetem kutatói 258 tanulmányt elemeztek, és arra jutottak, hogy szinte minden gabonaféle tartalmazhat mikotoxinokat.
Mikotoxinokat, vagyis gombamérgeket tartalmazhatnak a gabonafélék
A mikotoxinok már a szántóföldön megjelenhetnek, de gyakran a betakarítás után, a tárolás és feldolgozás során kerülnek az élelmiszerekbe. A nedves környezet különösen kedvez a gombák elszaporodásának.
A mikotoxinok, más néven gombamérgek penészgombák által termelt mérgező vegyületek, amelyek élelmiszerekben, főleg gabonákban, szárított gyümölcsökben fordulnak elő.
Bár az FDA szigorú határértékeket szab meg, és rendszeresen ellenőrzi a gabonatermékeket, a kutatók szerint nagyobb mennyiség fogyasztása akut tüneteket okozhat, például gyomorfájdalmat, emésztési zavarokat vagy légúti panaszokat. A hosszú távon, kis dózisban bevitt mikotoxinok felhalmozódhatnak a szervezetben, és összefüggésbe hozhatók asztmával, daganatos betegségekkel, memóriazavarral, sőt súlyos esetben görcsrohammal vagy kómával is.
A kutatók hangsúlyozzák: bár a gabonafélék továbbra is fontos szerepet töltenek be az emberi táplálkozásban, teljesen elkerülni a mikotoxinokat szinte lehetetlen.
Kiderült az igazság: ennyi tojást szabad megenni egy nap
Kardiológusok és dietetikusok friss elemzései alapján a tojás kapcsán nem a koleszterin jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem a telített zsírok összmennyisége, amely az étrend más elemeiből is könnyen felhalmozódhat. A kutatások alapján a tojás koleszterintartalma meglepően kis mértékben befolyásolja a vér LDL-szintjét. A valódi kockázatot a telített zsírok jelentik, amelyek elősegítik az érfalakon lerakódó plakkok kialakulását.
Több mint téli luxus: meglepő hatása van a termálfürdőzésnek
A japán hómajmok – hivatalos nevükön japán makákók – világszerte híresek arról, hogy a hideg téli hónapokban forró vizű termálvizekben áztatják magukat. A jelenséget eddig a melegen maradás egyszerű és látványos módjaként értelmezték. Egy új kutatás azonban kimutatta: a fürdőzés ennél jóval összetettebb hatással van az állatok szervezetére.