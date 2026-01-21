A legnépszerűbb egészségesnek hitt étel akár mérgező is lehet

A gabonafélék évtizedek óta az egészséges étrend alapkövei: a rizs, a zab, a búza és a kukorica szinte minden háztartásban megtalálható. Dietetikusok és orvosok is rendszeresen ajánlják őket magas rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalmuk miatt. Egy friss tudományos áttekintés azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek az élelmiszerek rejtett egészségügyi kockázatot is hordozhatnak – írja a DailyMail.

A gabonafélék esetében kutatók arra figyelmeztetnek, hogy rejtett mikotoxinok kerülhetnek a szervezetünkbe, amelyek hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak

Fotó: Unsplash

Az észak-karolinai A&T állami egyetem kutatói 258 tanulmányt elemeztek, és arra jutottak, hogy szinte minden gabonaféle tartalmazhat mikotoxinokat.

Mikotoxinokat, vagyis gombamérgeket tartalmazhatnak a gabonafélék

A mikotoxinok már a szántóföldön megjelenhetnek, de gyakran a betakarítás után, a tárolás és feldolgozás során kerülnek az élelmiszerekbe. A nedves környezet különösen kedvez a gombák elszaporodásának.

A mikotoxinok, más néven gombamérgek penészgombák által termelt mérgező vegyületek, amelyek élelmiszerekben, főleg gabonákban, szárított gyümölcsökben fordulnak elő.

Bár az FDA szigorú határértékeket szab meg, és rendszeresen ellenőrzi a gabonatermékeket, a kutatók szerint nagyobb mennyiség fogyasztása akut tüneteket okozhat, például gyomorfájdalmat, emésztési zavarokat vagy légúti panaszokat. A hosszú távon, kis dózisban bevitt mikotoxinok felhalmozódhatnak a szervezetben, és összefüggésbe hozhatók asztmával, daganatos betegségekkel, memóriazavarral, sőt súlyos esetben görcsrohammal vagy kómával is.

A kutatók hangsúlyozzák: bár a gabonafélék továbbra is fontos szerepet töltenek be az emberi táplálkozásban, teljesen elkerülni a mikotoxinokat szinte lehetetlen.

