gázolás

Súlyos baleset a zebrán: videón, ahogy elütnek egy tinédzsert

Egy kelet-lengyelországi település forgalmas útszakaszán 2026. január 8-án közlekedési baleset történt, amelyben egy tinédzser lányt ütött el egy személyautó. A gázolás pillanatát egy jármű fedélzeti kamerája rögzítette, a felvétel rövid idő alatt nemzetközi figyelmet kapott.
Fedélzeti kamera rögzítette azt a közlekedési balesetet, amelyben egy tinédzser lányt gázolt el egy személyautó Kelet-Lengyelországban – számolt be róla az ABC News.

Kijelölt gyalogátkelőn történt a gázolás Kelet-Lengyelországban - Képünk illusztráció Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto
Kijelölt gyalogátkelőn történt a gázolás Kelet-Lengyelországban - Képünk illusztráció
Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Gázolás a zebrán

A felvételeken az látható, amint a gyalogos egy kijelölt átkelőhelyen halad át, amikor egy érkező jármű elsodorja. A baleset havas, csúszós úttesten történt, ami jelentősen ronthatta a közlekedési körülményeket.

A gázolás körülményeit a helyi hatóságok vizsgálják, a rendőrség pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy téli időjárási viszonyok között fokozott figyelem szükséges mind a járművezetők, mind a gyalogosok részéről.

