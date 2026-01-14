Súlyos baleset a zebrán: videón, ahogy elütnek egy tinédzsert

Fedélzeti kamera rögzítette azt a közlekedési balesetet, amelyben egy tinédzser lányt gázolt el egy személyautó Kelet-Lengyelországban – számolt be róla az ABC News.

Kijelölt gyalogátkelőn történt a gázolás Kelet-Lengyelországban - Képünk illusztráció

Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Gázolás a zebrán

A felvételeken az látható, amint a gyalogos egy kijelölt átkelőhelyen halad át, amikor egy érkező jármű elsodorja. A baleset havas, csúszós úttesten történt, ami jelentősen ronthatta a közlekedési körülményeket.

