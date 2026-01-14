Súlyos baleset a zebrán: videón, ahogy elütnek egy tinédzsert

Fedélzeti kamera rögzítette azt a közlekedési balesetet, amelyben egy tinédzser lányt gázolt el egy személyautó Kelet-Lengyelországban – számolt be róla az ABC News.
Gázolás a zebrán
A felvételeken az látható, amint a gyalogos egy kijelölt átkelőhelyen halad át, amikor egy érkező jármű elsodorja. A baleset havas, csúszós úttesten történt, ami jelentősen ronthatta a közlekedési körülményeket.
Egy tennessee-i bűnügy részletei kerültek nyilvánosságra, amelyben egy nő ellen emeltek vádat súlyos testi sérülést okozó támadás miatt. A gázolás során az áldozat életveszélyes állapotba került, az ügyben több szemtanút is meghallgattak a hatóságok.
Szombathelyen egy autó a zebrán ütött el egy fiatal párt. A sofőr a párra hárította volna a felelősséget, de szemtanúk megerősítették, hogy a zebrán gázolták el a fiatalakat.
A gázolás körülményeit a helyi hatóságok vizsgálják, a rendőrség pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy téli időjárási viszonyok között fokozott figyelem szükséges mind a járművezetők, mind a gyalogosok részéről.