Brutális gázolás: oda-vissza hajtott párján egy nő

Egy súlyos gázolás ügyében emeltek vádat az Egyesült Államokban, miután a rendőrség szerint egy nő többször is elütötte volt párját terepjárójával. Az eset a hétvégén történt Tennessee államban, a hatóságok elsőfokú gyilkosság kísérletével gyanúsítják az elkövetőt - tájékoztat a Law and Crime.

A hatóságok lezárták a gázolás helyszínét - Illusztráció

Fotó: cottonbro studio / Pexels

Mi történt a memphisi gázolás során?

A rendőrségi közlés szerint a 39 éves nő Memphisben ütötte el volt barátját, aki az első ütközés után menekülni próbált, de elesett egy szomszéd udvarán.

A hatóságok szerint a nő ezt követően több alkalommal is áthajtott rajta a járművel.

A sérült férfit egy szomszéd találta meg, aki értesítette a rendőrséget és segítséget nyújtott az áldozatnak a mentők kiérkezéséig.

A kiérkező járőrök a férfit súlyos sérülésekkel találták meg; kórházba szállították, állapotát kritikusnak minősítették. A nyomozás során a rendőrök meghallgatták a szemtanút, aki elmondta: zajra lett figyelmes, majd azt látta, hogy a nő a terepjáróval többször megfordul az utcán, miközben a földön fekvő férfival kiabál.

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető a helyszínről elmenekült, és nem sokkal később egy közműoszlopnak ütközött a járművével, majd gyalog folytatta menekülését.

A nőt később Memphis déli részén fogták el. A szemtanú egy felismerési eljárás során azonosította.

A hatóságok közlése szerint az áldozat több csonttörést és ficamot szenvedett, sérülései miatt műtéti beavatkozásra szorult. A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene elsőfokú gyilkosság kísérlete miatt indult eljárás. Az ügyben a nyomozás folyamatban van.

