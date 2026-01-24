Világszenzáció: brit tudósok áttörő felfedezést tettek a rákkutatásban

A génvizsgálat célja, hogy a genetikai hajlammal élők személyre szabott kezelést, sűrített szűréseket és célzott megelőző ellátást kapjanak. A szakértők szerint ezzel egy teljesen új korszak kezdődik az orvoslásban, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A génvizsgálat alapján elkészített adatbázis sok rákra hajlamos ember életét mentheti meg – Fotó: pexels.com

A „Jolie-gén” is szerepel a rendszerben

Az adatbázisban helyet kapott az úgynevezett „Jolie-gén” is, amely a világhírű színésznőről, Angelina Jolie-ról kapta a nevét. Jolie évekkel ezelőtt megelőző műtéteket vállalt, miután kiderült: olyan hibás gént hordoz, amely jelentősen növeli a mell-, petefészek- és prosztatarák kockázatát.

Mostantól a brit betegek és rokonaik is ellenőrizhetik, hogy hordozzák-e ezt a veszélyes genetikai eltérést. Wes Streeting brit egészségügyi miniszter szerint a rendszer a 21. századi a brit állami egészségügy (NHS) alapköve lehet.

Minden második ember élete során rákos lesz – de ez nem puszta véletlen. Sokaknál a gének jelentik a nagyobb kockázatot. És bár a géneket nem változtathatjuk meg, azt igen, mit kezdünk ezzel az információval

– mondta. Hozzátette: az új genetikai regiszter lehetővé teszi, hogy az orvosok megelőző és személyre szabott ellátást nyújtsanak már jóval a betegség kialakulása előtt.

A génvizsgálatnak köszönhetően lesz gyorsított szűrés, célzott kezelések

Az adatbázis segítségével:

gyorsabban szűrhetik a veszélyeztetetteket,

célzott kezeléseket választhatnak,

és olyan klinikai vizsgálatokba irányíthatják a betegeket, amelyek az adott génhibára hatnak.

Ha egy daganatnál kimutatják a megfelelő genetikai eltérést, az orvosok olyan terápiát választhatnak, amelyre az adott beteg nagyobb eséllyel reagál.

Nagyon megnőtt a prosztatarákos esetek száma

A statisztikák sokkolók: 2022-ben 64 425 férfinél diagnosztizáltak prosztatarákot az Egyesült Királyságban, ami már meg is haladta az emlőrákos eseteket. A megbetegedések száma egy év alatt 24 százalékkal nőtt. A szakértők szerint ez részben a jobb felismerésnek, részben a növekvő kockázatoknak köszönhető.

Peter Johnson, az NHS rákügyi igazgatója szerint a genetikai regiszter forradalmi jelentőségű:

Ez a rendszer segíthet abban, hogy emberek ezrei kapjanak korábban szűrést, célzott kezelést és akár életmentő megelőzést.

A civil szervezetek is üdvözölték az intézkedést. A Breast Cancer Now vezetője szerint a program emberek tízezreinek életét változtathatja meg.