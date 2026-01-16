Ritka mumifikálódott állatokra bukkantak - videó

Mumifikálódott gepárdmaradványokra bukkantak kutatók Észak-Szaúd-Arábiaban, Arar városa közeli barlangokban végzett ásatások során. A leletek akár 1800 évesre is tehetők.

Fotó: You Tube / IFLScience

Ritka lelet: természetesen mumifikálódott gepárdmaradványok

A kutatók hét, kivételes állapotban fennmaradt gepárdmúmiát, valamint további 54 állat csontmaradványait azonosították. A nagymacskák kiszáradt végtagjai és szemei természetes mumifikációra utalnak. A jelenség nagy testű emlősöknél rendkívül ritka.

A szakértők szerint a barlangok száraz klímája és stabil hőmérséklete segíthette a maradványok konzerválódását - áll a tanulmányban, a Communications Earth and Environment című folyóiratban. Azt egyelőre nem tudják, miért tartózkodott ennyi gepárd a barlangokban; feltételezések szerint szaporodó- vagy búvóhely lehetett.

A tanulmány szerzője, Ahmed Búk, a szaúdi National Center for Wildlife munkatársa szerint ilyen mértékben fennmaradt, ősi gepárdleletekre ebben a térségben eddig nem volt példa.

