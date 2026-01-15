A tudósok megkongatták a vészharangot — sokkoló számok érkeztek

Hírlevél
A globális felmelegedés 2025-ben nem érte el a 2024-es extrém csúcsokat, részben a természetes lehűlést okozó La Niña hatása miatt. A globális felmelegedés azonban tovább gyorsul, és a tudósok szerint elkerülhetetlen, hogy a következő években újabb hőmérsékleti rekordok dőljenek meg.
A globális felmelegedés alakulását vizsgáló friss elemzések szerint a bolygó átlaghőmérséklete 2025-ben is jóval magasabb volt, mint akár tíz évvel ezelőtt. Az adatokat az Copernicus Climate Change Service és a brit Met Office is megerősítette – írja a BBC.

Hőtérkép a bolygó felszínéről, amely bemutatja, hogyan emelkedett a hőmérséklet a globális felmelegedés miatt az elmúlt években.
Bár a La Niña enyhítő hatása érződött, 2023, 2024 és 2025 együtt így is a három legmelegebb év lett a mérések kezdete óta, ami egyértelműen a globális felmelegedés hosszú távú trendjét erősíti.

A globális felmelegedés és az 1,5 fokos határ veszélye

A mérések szerint 2025-ben a Föld átlaghőmérséklete már több mint 1,4 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Ez riasztóan közel van ahhoz az 1,5 fokos határhoz, amelynek túllépése súlyos következményekkel járna a globális felmelegedés szempontjából.

A szakértők szerint jelen állás szerint ez a kritikus küszöb már az évtized végére átléphető, ha nem történik érdemi kibocsátáscsökkentés.

Extrém időjárás rekordmeleg nélkül is

Bár 2025 nem lett minden idők legmelegebb éve, a globális felmelegedés hatásai így is látványosak voltak. Súlyos erdőtüzek pusztítottak Los Angeles térségében, míg az Atlanti-óceánon kialakuló Melissa hurrikán jelentős károkat okozott.

A tudósok szerint a felmelegedő légkör több energiát biztosít ezeknek a jelenségeknek, ezért a globális felmelegedés miatti extrém időjárás egyre gyakoribbá válik.

El Niño, La Niña és a meglepő hőugrás

A rövid távú ingadozások mögött olyan természetes folyamatok állnak, mint az El Niño és a La Niña. Előbbi általában felerősíti, utóbbi enyhíti a globális hőmérséklet-emelkedést.

Ennek ellenére a szakértők szerint aggasztó, hogy a globális felmelegedés még egy La Niña évben is ilyen magas szinten maradt, ami arra utal, hogy további – még nem teljesen ismert – tényezők is gyorsíthatják a felmelegedést.

Van még esély lassítani a globális felmelegedést?

A kutatók hangsúlyozzák: a globális felmelegedés nem megállíthatatlan. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, valamint a társadalmak alkalmazkodása jelentősen mérsékelheti a legsúlyosabb hatásokat.

A kérdés már nem az, hogy a Föld melegszik-e – hanem az, hogy milyen gyorsan, és mennyire vagyunk felkészülve a következményekre.

Rekordsebességre gyorsult a globális felmelegedés

