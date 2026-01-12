Lángok csaptak fel a Golden Globe kulisszái mögött – videó

A Golden Globe díjátadó 2026-os gáláján kisebb tűzeset történt a kulisszák mögött, amelyet rövid időn belül sikerült eloltani, így a rendezvény menetét nem zavarta meg – tájékoztat a Huffpost.

Kisebb tűzeset történt a Golden Globe-gála kulisszái mögött - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash

Tűzeset történt a Golden Globe-gálán

A Golden Globe-gála helyszínén, a The Beverly Hilton szállodában történt baleset a sajtó számára fenntartott háttérhelyiségben következett be, miután a vendéglátást biztosító személyzet véletlenül felborított egy kávétartót, amely alatt egy melegítőeszköz égett. A tűz következtében a szőnyeg egy része lángra kapott, a füst pedig a függönyök felé terjedt.

A történtekről a The Hollywood Reporter munkatársa, Chris Gardner számolt be az X közösségi oldalon közzétett videóban. Beszámolója szerint a tűzesetet gyorsan megfékezték, személyi sérülés nem történt, és az esemény biztonságosan folytatódott.

A Golden Globe-gála 2026-os díjátadóját így végül nem érintette komoly fennakadás, a szervezők pedig rövid idő alatt helyreállították az érintett területet. A rendezvény helyszíne Los Angeles városában zavartalanul adott otthont a további programoknak.

Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT — Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026

