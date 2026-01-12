Hírlevél
Golden Globe

Lángok csaptak fel a Golden Globe kulisszái mögött – videó

A 2026-os díjátadó egyik legfeszültebb pillanata nem a színpadon, hanem a háttérben zajlott. A Golden Globe gáláján egy rövid ideig tartó baleset okozott riadalmat, amelyet a szervezők gyorsan kezeltek, így az esemény zavartalanul folytatódhatott.
Golden GlobeLos Angelestűzeset

A Golden Globe díjátadó 2026-os gáláján kisebb tűzeset történt a kulisszák mögött, amelyet rövid időn belül sikerült eloltani, így a rendezvény menetét nem zavarta meg – tájékoztat a Huffpost.

Golden Globe
                                                                                                            Kisebb tűzeset történt a Golden Globe-gála kulisszái mögött - Képünk illusztráció                                                                                                        Fotó: Unsplash

Tűzeset történt a Golden Globe-gálán

A Golden Globe-gála helyszínén, a The Beverly Hilton szállodában történt baleset a sajtó számára fenntartott háttérhelyiségben következett be, miután a vendéglátást biztosító személyzet véletlenül felborított egy kávétartót, amely alatt egy melegítőeszköz égett. A tűz következtében a szőnyeg egy része lángra kapott, a füst pedig a függönyök felé terjedt.

A történtekről a The Hollywood Reporter munkatársa, Chris Gardner számolt be az X közösségi oldalon közzétett videóban. Beszámolója szerint a tűzesetet gyorsan megfékezték, személyi sérülés nem történt, és az esemény biztonságosan folytatódott.

A Golden Globe-gála 2026-os díjátadóját így végül nem érintette komoly fennakadás, a szervezők pedig rövid idő alatt helyreállították az érintett területet. A rendezvény helyszíne Los Angeles városában zavartalanul adott otthont a további programoknak.

