Goldie Hawn elárulta, hogy mi a hosszú kapcsolat kulcsa

Goldie Hawn és Kurt Russell kapcsolata már 42 éve tart, ami nagyon ritka Hollywoodban.

Goldie Hawn és Kurt Russell szerelme több mint negyev éve tart már

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Ez az amerikai álomgyár egyik leghosszabb ideje tartó párkapcsolata. No, de mi a hosszú szerelem titka? A 80 éves színésznő szerint a válasz egyszerű: a kölcsönös tisztelet és a szexuális vonzalom, amely nem halt el az évek során.

Goldie Hawn nem titkolózott

„Nagyon tisztelem őt, mert hihetetlen ember. Ha hosszú távú szexuális kapcsolatod van, az valójában nagyon egészséges” – idézte Hawnt a Fox News, hozzátéve, hogy még mindig erősen vonzódik Russellhez, sőt:

Ő az én szexuális tárgyam.

A színésznő nem először beszélt a kapcsolatuk nyíltan, korábban azt nyilatkozta, hogy a jó szex az intimitás és az összetartozás egyik fő forrása egy párkapcsolatban, és ez szerinte hosszú távon nagyon fontos. Hawn szerint a szabadság megőrzése is alapvető.

Kapcsolatukban mindketten megmaradtak önálló személyiségnek, nem akarták birtokolni a másikat.

Ez a szemlélet – a tisztelet, az autonómia és a szenvedély egyensúlya – tette lehetővé, hogy évtizedek múltán is valódi társként tekintsenek egymásra.

Miért nem házasodtak össze?

A színésznő szerint azért nem házasok, mert szerinte erre egyiküknek sem volt szüksége. Russell korábban arról beszélt, hogy számukra a házassági papír aláírása soha nem lett volna több, mint egy formalitás, és nem is érezték szükségét. Ők nagyon jól megvannak így is, és cseppet sem lennének boldogabbak, ha házaspárként élnék az életüket. Hawn és Russell pályafutásuk során kétszer is játszottak együtt filmekben, és bár már 1966-ban is találkoztak, kapcsolatuk csak 1983-ban indult el igazán egy filmforgatás közben. A szerelmesek azóta is együtt vannak, de soha nem házasodtak össze.

