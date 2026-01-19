Rejtett gyilkos utazott a békákkal – most a fél világot fertőzi

Egy friss tanulmány szerint egy Brazíliából eredő gombafaj potyautasként járhatta be a világot a békahús‑kereskedelem révén, és ez okozhatta több száz amfibian faj összeomlását.

A békákkal egy gombafaj is utazott Brazíliából (illusztráció)

A tudósok régóta figyelik a Batrachochytrium dendrobatidis nevű gombát, amely világszerte számos béka- és gőtefajt fenyeget. Az új kutatás most rámutatott, hogy a gomba elterjedését nem csupán a természetes migráció segítette, hanem a békahús nemzetközi kereskedelme is.

A probléma gyökere tehát a békahús iparágban keresendő.

A Brazíliában tömegesen tenyésztett ökörbékák élőállatként és élelmiszerként is bejárták a világot – a kutatók szerint pedig velük utazhatott a gomba is, csendben, észrevétlenül. DNS-vizsgálatok, múzeumi példányok és kereskedelmi adatok elemzése alapján a Bd-gomba eredete Brazíliára tehető, nem pedig Ázsiára, ahogy azt korábban gondolták – írja a Science Daily.

Már Dél-Koreáig terjedt a gomba

A kutatás több ezer export-import útvonalat vizsgált, és megállapította, hogy a gomba Brazíliából az Egyesült Államokon át Dél-Koreáig terjedt.

Egyes esetekben a brazil bullfrogok az USA-ba kerültek az 1990-es években, majd onnan Dél-Koreába, ahonnan később más országokba is eljutott a kórokozó.

Az eredmények nemcsak a betegség történetét tisztázzák, hanem arra is figyelmeztetnek, hogy a globális állatkereskedelem komoly járványveszélyt hordozhat. A kutatók ezért szigorúbb ellenőrzést, karantént és rendszeres kórokozószűrést javasolnak, hogy a jövőben csökkenteni lehessen a hasonló fertőzések terjedését.

