Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lehet, hogy emiatt nem találják Egressy Mátyást

Olvasta?

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

béka

Rejtett gyilkos utazott a békákkal – most a fél világot fertőzi

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kutatók most újraírhatják a tankönyveket. A Batrachochytrium dendrobatidis nevű halálos gomba, amely világszerte amfibian fajok százait tizedelte meg, nagy valószínűséggel nem Ázsiából, hanem Brazíliából indult világhódító útjára. Elképesztő történet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
békabrazíliaegyesült államokgomba

Egy friss tanulmány szerint egy Brazíliából eredő gombafaj potyautasként járhatta be a világot a békahús‑kereskedelem révén, és ez okozhatta több száz amfibian faj összeomlását.

béka, gomba
A békákkal egy gombafaj is utazott Brazíliából (illusztráció)
Fotó: Alexander Paramonov / Pexels

A tudósok régóta figyelik a Batrachochytrium dendrobatidis nevű gombát, amely világszerte számos béka- és gőtefajt fenyeget. Az új kutatás most rámutatott, hogy a gomba elterjedését nem csupán a természetes migráció segítette, hanem a békahús nemzetközi kereskedelme is. 

A probléma gyökere tehát a békahús iparágban keresendő. 

A Brazíliában tömegesen tenyésztett ökörbékák élőállatként és élelmiszerként is bejárták a világot – a kutatók szerint pedig velük utazhatott a gomba is, csendben, észrevétlenül. DNS-vizsgálatok, múzeumi példányok és kereskedelmi adatok elemzése alapján a Bd-gomba eredete Brazíliára tehető, nem pedig Ázsiára, ahogy azt korábban gondolták – írja a Science Daily.

Már Dél-Koreáig terjedt a gomba

A kutatás több ezer export-import útvonalat vizsgált, és megállapította, hogy a gomba Brazíliából az Egyesült Államokon át Dél-Koreáig terjedt. 

Egyes esetekben a brazil bullfrogok az USA-ba kerültek az 1990-es években, majd onnan Dél-Koreába, ahonnan később más országokba is eljutott a kórokozó. 

Az eredmények nemcsak a betegség történetét tisztázzák, hanem arra is figyelmeztetnek, hogy a globális állatkereskedelem komoly járványveszélyt hordozhat. A kutatók ezért szigorúbb ellenőrzést, karantént és rendszeres kórokozószűrést javasolnak, hogy a jövőben csökkenteni lehessen a hasonló fertőzések terjedését.

A közelmúltban az Origo arról írt, hogy az új szupergomba: a hagyományos kezelésekre alig reagál, viszont egyre gyorsabban terjed. A trichophyton indotineae nevű gombafaj három év alatt közel ötszörösére növelte az esetszámokat, és már több száz britet érint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!