Újabb járványveszély fenyeget: halálos gomba szedi áldozatait

Az elmúlt hetekben több tucat embernél jelentkeztek súlyos, influenzaszerű tünetek, egyes esetek kórházi kezelést igényelnek. Szakértők szerint a gomba spórái a levegőn keresztül jutnak a tüdőbe, és a fertőzés sokáig rejtve maradhat – írja Fox News.

Gomba miatti járvány bontakozik ki, halálesetet is vizsgálnak.

Fotó: Unsplash

Halálos gomba terjed a levegőben

A legtöbb fertőzést az Egyesült Államok déli részén, Tennessee államban, Maury és Williamson megyében regisztrálták. A Tennessee Department of Health eddig több mint 35 igazolt histoplazmózisos esetről számolt be három hónap alatt. Egy család állítása szerint egy nő életét is vesztette, bár a hatóságok még vizsgálják az összefüggéseket.

A fertőzés forrása a madár- vagy denevérürülékkel szennyezett talaj lehet, amelynek felkavarásakor a spórák a levegőbe jutnak.

A betegség tünetei – láz, köhögés, mellkasi fájdalom és extrém fáradtság – gyakran megtévesztők. A Centers for Disease Control and Prevention szerint az immunhiányos betegek különösen nagy veszélyben vannak. Bár léteznek gombaellenes kezelések, több beteg állapota kritikus, és nem mindenkinél hatásos az időben megkezdett terápia. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy aki gyanús tüneteket tapasztal, ne várjon: ez a fertőzés csendben ölhet.

Járvány tört ki a Balatonnál

Balatonkenesén a Pilinszky János Általános Iskolában járványügyi hullám söpört végig, ezért a vezetés rendkívüli háromnapos tanítási szünetet rendelt el. Hétfőn a 217 tanulóból 109-en, kedden pedig már 130-an hiányoztak betegség miatt, és több diákot is az iskolából küldtek haza rosszullét miatt.

Összeomlás szélén a brit kórházak

Hetek óta meredeken emelkedik egy rendkívül fertőző gyomor-bélrendszeri járvány miatt a brit kórházak terhelése. Egyetlen hét alatt 57 százalékkal ugrottak meg az esetszámok, miközben több térségben vészhelyzetközeli állapot alakult ki.



