Apokaliptikus állapotok Európában: lecsapott a rettegett Goretti vihar – képek és videó

Rendkívüli

Napok alatt megbénult a kontinens jelentős része. A Goretti vihar hóval, jéggel és extrém hideggel borította káoszba Európát. Repülőterek zártak le, utak váltak életveszélyessé, halálos balesetek történtek.
A Goretti vihar az Atlanti-óceán felől érkezett, majd gyorsan végigsöpört Nyugat- és Közép-Európa több országán. A hirtelen jött havazás és a jegesedés súlyosan érintette a közlekedést Franciaországtól a Benelux-államokon át egészen Közép-Európáig.

goretti viharThis aerial photograph shows lorry-trucks stuck in traffic jam on the A1 highway near Izel-les-Equerchin, northern France on January 7, 2026, ahead of the Goretti snowstorm. (Photo by Pierre BEAUVILLAIN / AFP)
Hatalmas dugó alakult ki Franciaországban a Goretti vihar okozta havazás miatt (A kép Franciaországban készült) Fotó: PIERRE BEAUVILLAIN / AFP

Goretti vihar és apokaliptikus tél Európa szerte

  • Törölt repülőjáratok
  • Elakadt vasúti közlekedés
  • Tomboló vihar és hóesés
  • Megbénult közlekedés a hó miatt
  • Halálos balesetek

Repülőjáratok százait törölték

Franciaországban Párizs két legnagyobb repülőterén, a Charles de Gaulle repülőtéren és az Orly repülőtéren több mint száz járatot töröltek. A buszközlekedést leállították, a vasúti járatok jelentős késésekkel közlekednek.

A Météo France közlése szerint az ország csaknem fele figyelmeztetés alatt áll, a rendkívüli hideg és a tükörjég az évszakhoz képest is szokatlanul erős.

Belgiumban szintén tucatjával maradtak el a járatok, a brüsszeli repülőtér minden utast komoly késésekre figyelmeztetett.

In Rotterdam, Netherlands, on June 7, 2026, severe winter weather disrupts daily life across the Netherlands, affecting transport networks and public services as snow and icy conditions impact cities nationwide. Authorities warn of ongoing disruption as conditions remain challenging in several regions. (Photo by Mouneb Taim/NurPhoto) (Photo by Mouneb Taim / NurPhoto via AFP)
Fotó: MOUNEB TAIM / NurPhoto

Több helyen is megbénult a vasút

A holland fővárosban, a Schiphol repülőtéren legalább 700 járatot töröltek. Több mint ezren kényszerültek a terminálokon éjszakázni, táborágyakon várva az újabb fejleményeket.

A havazás a holland vasúthálózatot is lebénította. A vasúttársaság arra kérte az utazókat, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, mivel számos járat kimaradt vagy jelentős késéssel közlekedik.

In Rotterdam, Netherlands, on June 7, 2026, severe winter weather disrupts daily life across the Netherlands, affecting transport networks and public services as snow and icy conditions impact cities nationwide. Authorities warn of ongoing disruption as conditions remain challenging in several regions. (Photo by Mouneb Taim/NurPhoto) (Photo by Mouneb Taim / NurPhoto via AFP)
Fotó: MOUNEB TAIM / NurPhoto

Eurostar-késések és megbénult utak

Az Eurostar nemzetközi vonatai London, Párizs, Brüsszel és Amszterdam között súlyos késésekkel járnak. Több járatot az utolsó pillanatban töröltek, ami tovább növelte a közlekedési káoszt.

A közúti közlekedés több országban szinte teljesen megbénult. A jeges utak miatt a hatóságok több helyen arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon, amíg a helyzet nem javul.

This photograph shows a stuck lorry-trailer that veered off the road in Quarouble, northern France, on January 7, 2026, ahead of the Goretti snowstorm. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)
Fotó: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Figyelmeztetések és áramszünetek

Az Egyesült Királyságban sárga riasztásokat adtak ki erős szélre és havazásra. Délnyugat-Angliában és Walesben veszélyes útviszonyokra figyelmeztettek.

A skandináv térségben is komoly fennakadások voltak. Svédországban előre jelzett áramszünetekre készülnek, Göteborgban pedig leállt a villamosközlekedés a szélsőséges időjárás miatt.

Halálos balesetek Európa-szerte

A Goretti vihar halálos áldozatokat is követelt. Franciaországban és Magyarországon jeges utak okoztak súlyos közlekedési baleseteket. Boszniában egy kidőlő fa miatt vesztette életét egy nő.

A hatóságok szerint a hó és a jég miatt kialakult életveszélyes körülmények még napokig kockázatot jelenthetnek – írja az Euronews.com.

Magyaroroszágra is megérkezett a brutális téli időjárás

Kedden és szerdán is erős havazás bénította meg a magyar fővárost, de a téli időjárást és a jeget országszerte lehetett érezni.

Hamarosan jön a havazás harmadik hulláma, és valami olyan, ami eddig még nem volt

Magyarországon a következő napokban igazi téli próbatétel elé állítja a lakosságot a zord időjárás. Az időjárás alakulása miatt országszerte havazásra, hófúvásra és rendkívüli hidegre kell felkészülni, ami a közlekedést és a mindennapi életet is jelentősen megnehezítheti.

 

 

