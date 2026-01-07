Apokaliptikus állapotok Európában: lecsapott a rettegett Goretti vihar – képek és videó

A Goretti vihar az Atlanti-óceán felől érkezett, majd gyorsan végigsöpört Nyugat- és Közép-Európa több országán. A hirtelen jött havazás és a jegesedés súlyosan érintette a közlekedést Franciaországtól a Benelux-államokon át egészen Közép-Európáig.

Hatalmas dugó alakult ki Franciaországban a Goretti vihar okozta havazás miatt (A kép Franciaországban készült) Fotó: PIERRE BEAUVILLAIN / AFP

Goretti vihar és apokaliptikus tél Európa szerte

Törölt repülőjáratok

Elakadt vasúti közlekedés

Tomboló vihar és hóesés

Megbénult közlekedés a hó miatt

Halálos balesetek

Repülőjáratok százait törölték

Franciaországban Párizs két legnagyobb repülőterén, a Charles de Gaulle repülőtéren és az Orly repülőtéren több mint száz járatot töröltek. A buszközlekedést leállították, a vasúti járatok jelentős késésekkel közlekednek.

A Météo France közlése szerint az ország csaknem fele figyelmeztetés alatt áll, a rendkívüli hideg és a tükörjég az évszakhoz képest is szokatlanul erős.

Belgiumban szintén tucatjával maradtak el a járatok, a brüsszeli repülőtér minden utast komoly késésekre figyelmeztetett.

Fotó: MOUNEB TAIM / NurPhoto

Több helyen is megbénult a vasút

A holland fővárosban, a Schiphol repülőtéren legalább 700 járatot töröltek. Több mint ezren kényszerültek a terminálokon éjszakázni, táborágyakon várva az újabb fejleményeket.

A havazás a holland vasúthálózatot is lebénította. A vasúttársaság arra kérte az utazókat, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, mivel számos járat kimaradt vagy jelentős késéssel közlekedik.

Fotó: MOUNEB TAIM / NurPhoto

Eurostar-késések és megbénult utak

Az Eurostar nemzetközi vonatai London, Párizs, Brüsszel és Amszterdam között súlyos késésekkel járnak. Több járatot az utolsó pillanatban töröltek, ami tovább növelte a közlekedési káoszt.

A közúti közlekedés több országban szinte teljesen megbénult. A jeges utak miatt a hatóságok több helyen arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon, amíg a helyzet nem javul.

Fotó: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Figyelmeztetések és áramszünetek

Az Egyesült Királyságban sárga riasztásokat adtak ki erős szélre és havazásra. Délnyugat-Angliában és Walesben veszélyes útviszonyokra figyelmeztettek.

A skandináv térségben is komoly fennakadások voltak. Svédországban előre jelzett áramszünetekre készülnek, Göteborgban pedig leállt a villamosközlekedés a szélsőséges időjárás miatt.