Apokaliptikus állapotok Európában: lecsapott a rettegett Goretti vihar – képek és videó

A Goretti vihar az Atlanti-óceán felől érkezett, majd gyorsan végigsöpört Nyugat- és Közép-Európa több országán. A hirtelen jött havazás és a jegesedés súlyosan érintette a közlekedést Franciaországtól a Benelux-államokon át egészen Közép-Európáig.
Goretti vihar és apokaliptikus tél Európa szerte
- Törölt repülőjáratok
- Elakadt vasúti közlekedés
- Tomboló vihar és hóesés
- Megbénult közlekedés a hó miatt
- Halálos balesetek
Repülőjáratok százait törölték
Franciaországban Párizs két legnagyobb repülőterén, a Charles de Gaulle repülőtéren és az Orly repülőtéren több mint száz járatot töröltek. A buszközlekedést leállították, a vasúti járatok jelentős késésekkel közlekednek.
A Météo France közlése szerint az ország csaknem fele figyelmeztetés alatt áll, a rendkívüli hideg és a tükörjég az évszakhoz képest is szokatlanul erős.
Belgiumban szintén tucatjával maradtak el a járatok, a brüsszeli repülőtér minden utast komoly késésekre figyelmeztetett.
Több helyen is megbénult a vasút
A holland fővárosban, a Schiphol repülőtéren legalább 700 járatot töröltek. Több mint ezren kényszerültek a terminálokon éjszakázni, táborágyakon várva az újabb fejleményeket.
A havazás a holland vasúthálózatot is lebénította. A vasúttársaság arra kérte az utazókat, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, mivel számos járat kimaradt vagy jelentős késéssel közlekedik.
Eurostar-késések és megbénult utak
Az Eurostar nemzetközi vonatai London, Párizs, Brüsszel és Amszterdam között súlyos késésekkel járnak. Több járatot az utolsó pillanatban töröltek, ami tovább növelte a közlekedési káoszt.
A közúti közlekedés több országban szinte teljesen megbénult. A jeges utak miatt a hatóságok több helyen arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon, amíg a helyzet nem javul.
Figyelmeztetések és áramszünetek
Az Egyesült Királyságban sárga riasztásokat adtak ki erős szélre és havazásra. Délnyugat-Angliában és Walesben veszélyes útviszonyokra figyelmeztettek.
A skandináv térségben is komoly fennakadások voltak. Svédországban előre jelzett áramszünetekre készülnek, Göteborgban pedig leállt a villamosközlekedés a szélsőséges időjárás miatt.
Halálos balesetek Európa-szerte
A Goretti vihar halálos áldozatokat is követelt. Franciaországban és Magyarországon jeges utak okoztak súlyos közlekedési baleseteket. Boszniában egy kidőlő fa miatt vesztette életét egy nő.
A hatóságok szerint a hó és a jég miatt kialakult életveszélyes körülmények még napokig kockázatot jelenthetnek – írja az Euronews.com.
Magyaroroszágra is megérkezett a brutális téli időjárás
Kedden és szerdán is erős havazás bénította meg a magyar fővárost, de a téli időjárást és a jeget országszerte lehetett érezni.
Magyarországon a következő napokban igazi téli próbatétel elé állítja a lakosságot a zord időjárás. Az időjárás alakulása miatt országszerte havazásra, hófúvásra és rendkívüli hidegre kell felkészülni, ami a közlekedést és a mindennapi életet is jelentősen megnehezítheti.