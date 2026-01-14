Életveszélyes helyre vezetett egy turistacsoportot a GPS

Az eset egy népszerű téli üdülőövezetben történt, ahol a havas környezet eleve fokozott óvatosságot igényel. Andorrában, Grau Roig térségében a GPS egy sípályára vezette fel a turisták bérelt autóját – írja a Daily Mail.

Órákba telt mire kiszabadították a rossz GPS koordináták miatt veszélyes terepre tévedt autót.

Fotó: Unsplash

Hiba volt követni a GPS-t

A három tajvani nő csak akkor döbbent rá a tévedésre, amikor a terepjáró elakadt a havas emelkedőn. A jármű néhány méterre állt meg a sípályától, a hóágyúk közelében. A történet tragédiával is végződhetett volna, de szerencsére nagyobb baj nem történt. A turisták végül segítséget hívtak, mivel nem tudták felszerelni az autóban található hóláncokat.

A mentés rendkívül bonyolult volt, a szakemberek több órán át dolgoztak, és darukat is be kellett vetni.

A kocsi végül épségben visszakerült az útra, személyi sérülés nem történt. A történet pikantériája, hogy a bajba jutott utasok jókedvűen pózoltak a fotókon a mentés közben. Nem ez volt az egyetlen eset mostanában, amikor egy navigációs hiba majdnem tragédiához vezetett.

GPS-t követve ugratott le egy autós egy félkész hídról

Megrázó felvétel terjedt nemrég az interneten, amelyen egy autós szintén gondolkodás nélkül követte a GPS utasításait, és egy félkész hídra hajtott fel. A sofőr nem fékezett időben, az autó pedig a levegőbe emelkedve lezuhant a hídról. A férfi több mint 12 métert zuhant, de csodával határos módon túlélte a balesetet.

Nem mindig végződik szerencsésen: volt, amikor halálos tragédiát okozott a GPS

Míg a korábbi esetben a sofőr túlélte, hogy a GPS-t követve félkész hídról ugratott le, nem mindenki volt ilyen szerencsés. Dél-Karolinában egy férfi életét vesztette, amikor a navigáció egy évekkel korábban leomlott híd felé vezette, és a sötétben már nem tudott megállni. Az eset jól mutatja, hogy a GPS vak követése nemcsak veszélyes, hanem akár végzetes is lehet.