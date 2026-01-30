Amerikai zászló jelent meg Grönlandon: mindenki sokkot kapott

A 41 éves Maxi Schafroth, Bajorországban ismert humorista az amerikai zászlót akarta felhúzni egy zászlórúdra Grönland fővárosában, Nuukban. A jelenetet azonban feldühödött járókelők állították meg, akik számon kérték a férfit. Schafroth a helyszínen azzal védekezett, hogy amerikai hivatalos személy, majd elhagyta a területet. A helyi sajtó beszámolói szerint a rendőrség intézkedett, a humoristát jelentették és megbüntették – írja a The Guardian.

Maxi Schafroth humorista nem vette figyelembe, hogy Grönland mostanában geopolitikai feszültségek helyszíne

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Grönlandon csökkenteni szeretnék a félelmet

Avaaraq Olsen, a fővárost is magában foglaló Sermersooq körzet polgármestere élesen elítélte az akciót. Közleményében hangsúlyozta: egy olyan ország zászlaját kitűzni, amely katonai nagyhatalomként az utóbbi hetekben Grönland megszerzéséről beszélt,

nem vicc, nem szatíra, hanem súlyosan ártalmas provokáció”.

A polgármester szerint a grönlandi lakosság – különösen a gyerekek – aggódik az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábbi fenyegetései miatt, amelyek az autonóm dán terület bekebelezésére utaltak.

Amikor valaki kattintásokért vagy nevetésért ráerősít ezekre a félelmekre, az nem bátor és nem kreatív, hanem felelőtlen”

– fogalmazott Olsen.

Schafroth Németországban az Extra Drei című szatirikus műsor szereplőjeként ismert, amely több mint egymillió nézőt vonz. A műsort sugárzó NDR televízió később sajnálatát fejezte ki az eset miatt.

Grönland vezetése jelenleg is azon dolgozik, hogy csökkentse a lakosságban kialakult félelmet és bizonytalanságot, amelyet az amerikai területi kijelentések okoztak. A politikai vezetők szerint a mostani incidens jól mutatja, hogy a nemzetközi feszültségek árnyékában a „viccnek szánt” akciók is súlyos következményekkel járhatnak.

