Amerikai zászló jelent meg Grönlandon: mindenki sokkot kapott

A 41 éves Maxi Schafroth, Bajorországban ismert humorista az amerikai zászlót akarta felhúzni egy zászlórúdra Grönland fővárosában, Nuukban. A jelenetet azonban feldühödött járókelők állították meg, akik számon kérték a férfit. Schafroth a helyszínen azzal védekezett, hogy amerikai hivatalos személy, majd elhagyta a területet. A helyi sajtó beszámolói szerint a rendőrség intézkedett, a humoristát jelentették és megbüntették – írja a The Guardian.
Grönlandon csökkenteni szeretnék a félelmet
Avaaraq Olsen, a fővárost is magában foglaló Sermersooq körzet polgármestere élesen elítélte az akciót. Közleményében hangsúlyozta: egy olyan ország zászlaját kitűzni, amely katonai nagyhatalomként az utóbbi hetekben Grönland megszerzéséről beszélt,
nem vicc, nem szatíra, hanem súlyosan ártalmas provokáció”.
A polgármester szerint a grönlandi lakosság – különösen a gyerekek – aggódik az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábbi fenyegetései miatt, amelyek az autonóm dán terület bekebelezésére utaltak.
Amikor valaki kattintásokért vagy nevetésért ráerősít ezekre a félelmekre, az nem bátor és nem kreatív, hanem felelőtlen”
– fogalmazott Olsen.
Schafroth Németországban az Extra Drei című szatirikus műsor szereplőjeként ismert, amely több mint egymillió nézőt vonz. A műsort sugárzó NDR televízió később sajnálatát fejezte ki az eset miatt.
Grönland vezetése jelenleg is azon dolgozik, hogy csökkentse a lakosságban kialakult félelmet és bizonytalanságot, amelyet az amerikai területi kijelentések okoztak. A politikai vezetők szerint a mostani incidens jól mutatja, hogy a nemzetközi feszültségek árnyékában a „viccnek szánt” akciók is súlyos következményekkel járhatnak.
Kiderült, miért olyan fontos Grönland: felfoghatatlan kincs rejtőzik a mélyben
Grönland nem csupán a Föld legnagyobb szigete, hanem egy valóságos geológiai kincsesbánya, amely alapjaiban rajzolhatja át a világgazdaság térképét.
Trump nem hátrál meg: Amerika betette a lábát Grönlandra
Tárgyalásokat kezdett az Egyesült Államok Dánia és Grönland képviselőivel egy új megállapodási keretről, amely Donald Trump amerikai elnök célját szolgálja.