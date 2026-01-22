Váratlan fordulat: Dánia megszólalt Gröndland ügyében

Dánia és Grönland nyitott az Egyesült Államokkal való együttműködésre az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében – jelentette ki Mette Frederiksen csütörtökön Brüsszelben.

Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében - jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.

Az Európai Tanács transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó rendkívüli ülésére érkezve Frederiksen az 1951-ben Washington és Koppenhága között létrejött védelmi szerződésre emlékeztetett, amelyben az Egyesült Államok vállalta, hogy megvédi a szigetet egy esetleges agressziótól, majd kijelentette: Dánia lehetővé tette az amerikaiak számára, hogy katonai bázisokat hozzanak létre Grönlandon.

Ha ezt a megállapodást ki lehet bővíteni, azt biztosan nem utasítanánk el sem a dán, sem a grönlandi fél részéről

- fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy Dánia évek óta együttműködik az Egyesült Államokkal biztonsági kérdésekben, valamint azt, hogy a megállapodás bármilyen módosítását megfelelő módon, mindhárom érintett fél bevonásával kell végrehajtani.

Fotó: Mads Claus Rasmussen / MTI/EPA/Ritzau

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője érkezésekor azt mondta: az év megmutatta, hogy mennyire kiszámíthatatlan lehet a transzatlanti kapcsolat. Szavai szerint Európának arra kell összpontosítania, ahol a valódi a probléma rejlik, vagyis az ukrajnai háborúra.

Nem láttunk semmilyen engedményt az orosz oldalról

- fogalmazott Kallas, majd hangsúlyozta: a szövetségesek közötti bármilyen nézeteltérés csak az ellenfeleknek kedvez.

Nem vagyunk hajlandóak elengedni a 80 éves jó transzatlanti kapcsolatot

- tette hozzá érkezési beszédében az uniós diplomácia vezetője.

Donald Trump komolyan gondolja a Grönlanddal kapcsolatos terveit

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Emmanuel Macron francia elnök érkezésekor - elismerve az európai egységet - azt hangsúlyozta, hogy ez az egység segít enyhíteni a feszültségeket. Közölte: Európa kiáll Dánia mellett, ami azt mutatja, hogy az EU egységes és erős, gyorsan reagál, továbbá képes a rend nyugodt helyreállítására. "Amikor Európa egységesen reagál a rendelkezésére álló eszközöket felhasználva, akkor tiszteletet tud kivívni. És ez jó dolog" - tette hozzá érkezési nyilatkozatában a franca elnök.

Friedrich Merz német kancellár érkezésekor reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok módot talál a feszültségek leküzdésére. "Nagy jelentőséget tulajdonítok a NATO megőrzésének" - fogalmozott Merz, majd aláhúzta: a transzatlanti szövetséget "nem lehet egyszerűen csak feladni".

A német kancellár véleménye szerint a hangsúlyt most az EU védelmi és versenyképességi megerősítésére kell helyezni. A védelmi képesség és a versenyképesség véleménye szerint ugyanis "ugyanazon érme két oldala". "Ezen kell dolgozunk" - tette hozzá Merz.