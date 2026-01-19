Egyre komolyabb a feszültség az USA és az EU között – mutatjuk, meddig eszkalálódhat a helyzet

Grönland újra a nemzetközi figyelem középpontjába került, miután Donald Trump amerikai elnök stratégiai jelentőségű területként beszélt a szigetről. A kijelentések feszültséget okoztak Európa és az Egyesült Államok között, de szakértők szerint egy új hidegháború veszélye egyelőre csekély. A vita ugyanakkor rávilágít arra, milyen fontos geopolitikai szerepet tölt be Grönland – írja az iz.ru.

Egyre nő a feszültség Grönland miatt – Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

Grönland miatt alakulhat ki hidegháború Európa és az USA között?

Dmitrij Levi politológus szerint jelenleg alacsony annak az esélye, hogy Grönland kérdése nyílt konfliktushoz vezessen Európa és az Egyesült Államok között. Bár a kapcsolatok romlása érzékelhető, a felek gazdaságilag túlságosan szorosan kötődnek egymáshoz. A politológus úgy véli, Európa meglepetten fogadta Donald Trump lépéseit, ezért most időhúzásra játszik, abban bízva, hogy az amerikai elnökség véget ér, mielőtt komolyabb döntések születnének. Az uniós vezetők mozgástere korlátozott, elsősorban diplomáciai tiltakozásra futja.

Mennyire komoly fenyegetés Donald Trump Grönland-politikája?

A politológus kétségesnek tartja, hogy Donald Trump valóban kemény gazdasági lépéseket tenne Európa ellen, mivel az az Egyesült Államokat is súlyosan érintené.

Ennek ellenére Trump hangsúlyozta, hogy Grönland nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú Washington számára, és vámok bevezetését is kilátásba helyezte több európai ország ellen.

A feszültséget tovább növelte, hogy dán katonák érkeztek a szigetre, miközben Grönland miniszterelnöke világossá tette: nem engednek a külső nyomásnak.

Milyen hatása lehet Grönland ügyének Európára?

Oleg Barabanov politológus szerint Grönland esetleges eladása tovább mélyítheti az amerikai–európai ellentéteket, de nem vezetne alapvető irányváltáshoz az EU politikájában. A szakértők abban egyetértenek, hogy jelenleg inkább politikai erőpróbáról van szó, amelynek tétje az, ki enged előbb. Grönland így továbbra is kulcsszereplő marad a geopolitikai játszmában.

Grönlandra vezényelt dán katonák érkeznek a főváros, Nuuk kikötőjébe 2026. január 18-án Fotó: Mads Claus Rasmussen / MTI/EPA/Ritzau

