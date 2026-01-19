Hírlevél
Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

Grönland

Egyre komolyabb a feszültség az USA és az EU között – mutatjuk, meddig eszkalálódhat a helyzet

Donald Trump amerikai elnök stratégiai jelentőségű területként beszélt a szigetről, ami új feszültséget hozott az USA és Európa kapcsolatában. Grönland ügyében szakértők szerint romlanak a diplomáciai viszonyok, de egy nyílt konfliktus egyelőre nem valószínű.
Grönland újra a nemzetközi figyelem középpontjába került, miután Donald Trump amerikai elnök stratégiai jelentőségű területként beszélt a szigetről. A kijelentések feszültséget okoztak Európa és az Egyesült Államok között, de szakértők szerint egy új hidegháború veszélye egyelőre csekély. A vita ugyanakkor rávilágít arra, milyen fontos geopolitikai szerepet tölt be Grönland – írja az iz.ru.

Egyre nő a feszültség Grönland miatt – Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

Grönland miatt alakulhat ki hidegháború Európa és az USA között?

Dmitrij Levi politológus szerint jelenleg alacsony annak az esélye, hogy Grönland kérdése nyílt konfliktushoz vezessen Európa és az Egyesült Államok között. Bár a kapcsolatok romlása érzékelhető, a felek gazdaságilag túlságosan szorosan kötődnek egymáshoz. A politológus úgy véli, Európa meglepetten fogadta Donald Trump lépéseit, ezért most időhúzásra játszik, abban bízva, hogy az amerikai elnökség véget ér, mielőtt komolyabb döntések születnének. Az uniós vezetők mozgástere korlátozott, elsősorban diplomáciai tiltakozásra futja.

Mennyire komoly fenyegetés Donald Trump Grönland-politikája?

A politológus kétségesnek tartja, hogy Donald Trump valóban kemény gazdasági lépéseket tenne Európa ellen, mivel az az Egyesült Államokat is súlyosan érintené. 

Ennek ellenére Trump hangsúlyozta, hogy Grönland nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú Washington számára, és vámok bevezetését is kilátásba helyezte több európai ország ellen.

 A feszültséget tovább növelte, hogy dán katonák érkeztek a szigetre, miközben Grönland miniszterelnöke világossá tette: nem engednek a külső nyomásnak.

Milyen hatása lehet Grönland ügyének Európára?

Oleg Barabanov politológus szerint Grönland esetleges eladása tovább mélyítheti az amerikai–európai ellentéteket, de nem vezetne alapvető irányváltáshoz az EU politikájában. A szakértők abban egyetértenek, hogy jelenleg inkább politikai erőpróbáról van szó, amelynek tétje az, ki enged előbb. Grönland így továbbra is kulcsszereplő marad a geopolitikai játszmában.

Nuuk, 2026. január 18. Grönlandra vezényelt dán katonák érkeznek a főváros, Nuuk kikötőjébe 2026. január 18-án. Dánia fokozza katonai jelenlétét az 1979 óta széles önkormányzati jogokkal felruházott, de jogilag Dániához tartozó szigeten, miután Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése. MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen
Grönlandra vezényelt dán katonák érkeznek a főváros, Nuuk kikötőjébe 2026. január 18-án Fotó: Mads Claus Rasmussen / MTI/EPA/Ritzau

Erről Trump sem beszélt: Aranykupola az Északi-sarkon – Grönland elengedhetetlen

Aranykupola az Északi-sark fölött: az amerikai álláspont szerint Grönland „elengedhetetlen” a Golden Dome, azaz a tervezett új amerikai védelmi rendszer maximális hatékonyságához. 

Davos: Európa Trump és Grönland miatt pánikol

Súlyos transzatlanti válság árnyékolja be az idei davosi Világgazdasági Fórumot: a Politico szerint Ukrajna ügye háttérbe szorul, miközben Grönland és Donald Trump amerikai elnök tervei kerülnek a középpontba.

 

