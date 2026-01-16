Hírlevél
Trump Nobel-békedíjat kapott

Grönland

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Az északi térség biztonságpolitikai kérdései ismét előtérbe kerültek, miután több európai ország katonákat vezényelt egy NATO-keretű felderítő misszióba. Grönland stratégiai szerepe az elmúlt hónapokban különösen felértékelődött, elsősorban a nagyhatalmi jelenlét és a tengeri útvonalak miatt. A mostani lépés célja a helyzetfelmérés és a szövetségi együttműködés megerősítése.
Európa több országa kisebb létszámú katonai egységeket vezényelt Grönlandra, miután eredménytelenül zárultak az Egyesült Államok és Dánia közötti washingtoni egyeztetések a sziget jövőjéről. A Lentra tájékoztatása szerint az első egységek egy dán katonai szállítórepülőgéppel érkeztek meg, a fedélzeten dán és francia katonákkal.

Grönlandi táj.
Grönland stratégiai jelentősége miatt újra katonai figyelem középpontjába került
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A misszióban Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország, Norvégia, az Egyesült Királyság, valamint Kanada is részt vesz. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a kontingens összlétszáma mindössze harminc fő. Nagy-Britannia konkrétan csak egy tisztet küldött, míg Norvégia csak két katonát. Németország, amely a sziget védelmét célzó missziót vezeti, 13 katonával járul hozzá a misszióhoz. Franciaország küldi a legtöbb katonát, 15-öt. 

Grönland biztonsága: felderítő jellegű NATO-misszió indul

A küldetés nem irányul közvetlen katonai konfrontációra, hanem egy felderítő és előkészítő jellegű NATO-misszióról van szó. A katonák feladata a térség biztonsági helyzetének felmérése, különös tekintettel a tengeri útvonalak megfigyelésére, valamint annak vizsgálata, milyen keretek között lehetséges a jövőben Dánia támogatása Grönland védelmében.

A fejlemények előzménye, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban többször hangsúlyozta: Grönland stratégiai jelentősége kiemelkedő, és Washington szerint a NATO-nak határozottabban kell fellépnie az Arktisz térségében megjelenő orosz és kínai befolyással szemben. Az amerikai álláspont szerint a régió biztonsága csak erős, összehangolt szövetségi jelenléttel garantálható.

A dán–amerikai tárgyalásokat követően Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter „őszinte és konstruktív párbeszédről” beszélt, ugyanakkor elismerte, hogy a felek több kérdésben nem jutottak közös nevezőre. Francia részről Jean-Noël Barrot külügyminiszter kijelentette: az Európai Unió országai készek hozzájárulni Grönland biztonságához, hangsúlyozva, hogy a sziget NATO-területnek számít.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szintén arról beszélt, hogy Grönland számíthat az Európai Unió támogatására biztonságpolitikai kérdésekben.

Oroszországban ugyanakkor több megszólaló ironikusan kommentálta az európai jelenlét létszámát, amely szerintük korlátozott katonai erőt képvisel. A nyugati nyilatkozatok ezzel szemben hangsúlyozzák: a mostani lépés nem erődemonstráció, hanem egy hosszabb távú, NATO-kereteken belüli biztonsági együttműködés első fázisa az Arktisz térségében.

Egyre feszültebb a helyzet Grönland miatt

Rendesen ráijesztett Donald Trump Európára azzal, hogy bejelentkezett az Amerika partjainál található dán fennhatóságú szigetre. Franciaország például most újabb katonai eszközöket küld Grönlandra egy európai misszió részeként – jelentette be Emmanuel Macron, aki a romló biztonsági környezetre hivatkozva jelentős védelmi költségvetési növelést és az európai katonai szerepvállalás erősítését sürgette.

 

