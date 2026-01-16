Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Európa több országa kisebb létszámú katonai egységeket vezényelt Grönlandra, miután eredménytelenül zárultak az Egyesült Államok és Dánia közötti washingtoni egyeztetések a sziget jövőjéről. A Lentra tájékoztatása szerint az első egységek egy dán katonai szállítórepülőgéppel érkeztek meg, a fedélzeten dán és francia katonákkal.

Grönland stratégiai jelentősége miatt újra katonai figyelem középpontjába került

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A misszióban Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország, Norvégia, az Egyesült Királyság, valamint Kanada is részt vesz. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a kontingens összlétszáma mindössze harminc fő. Nagy-Britannia konkrétan csak egy tisztet küldött, míg Norvégia csak két katonát. Németország, amely a sziget védelmét célzó missziót vezeti, 13 katonával járul hozzá a misszióhoz. Franciaország küldi a legtöbb katonát, 15-öt.

Grönland biztonsága: felderítő jellegű NATO-misszió indul

A küldetés nem irányul közvetlen katonai konfrontációra, hanem egy felderítő és előkészítő jellegű NATO-misszióról van szó. A katonák feladata a térség biztonsági helyzetének felmérése, különös tekintettel a tengeri útvonalak megfigyelésére, valamint annak vizsgálata, milyen keretek között lehetséges a jövőben Dánia támogatása Grönland védelmében.

A fejlemények előzménye, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban többször hangsúlyozta: Grönland stratégiai jelentősége kiemelkedő, és Washington szerint a NATO-nak határozottabban kell fellépnie az Arktisz térségében megjelenő orosz és kínai befolyással szemben. Az amerikai álláspont szerint a régió biztonsága csak erős, összehangolt szövetségi jelenléttel garantálható.

A dán–amerikai tárgyalásokat követően Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter „őszinte és konstruktív párbeszédről” beszélt, ugyanakkor elismerte, hogy a felek több kérdésben nem jutottak közös nevezőre. Francia részről Jean-Noël Barrot külügyminiszter kijelentette: az Európai Unió országai készek hozzájárulni Grönland biztonságához, hangsúlyozva, hogy a sziget NATO-területnek számít.

Oroszországban ugyanakkor több megszólaló ironikusan kommentálta az európai jelenlét létszámát, amely szerintük korlátozott katonai erőt képvisel. A nyugati nyilatkozatok ezzel szemben hangsúlyozzák: a mostani lépés nem erődemonstráció, hanem egy hosszabb távú, NATO-kereteken belüli biztonsági együttműködés első fázisa az Arktisz térségében.