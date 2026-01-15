Egyre feszültebb a helyzet Grönland miatt

Továbbra nagy a bizonytalanság Grönlanddal kapcsolatban. Mint köztudott, Donald Trump nagyon szeretné, hogy az Egyesült Államok része lenne a hatalmas sziget, amely közigazgatásilag a Dán Királysághoz tartozik, de saját önkormányzattal rendelkező autonóm terület. A dánok persze ragaszkodnak hozzá, s most megy a vita az USA elnöke és Dánia között.

Franciaország katonai erősítést küld Grönlandra

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Emmanuel Macron előbb azt jelentette be, hogy Franciaország katonákat vezényel Grönlandra. Mindezt Koppenhága felkérése tette a francia köztársasági elnök.

Majd később, a hadsereghez intézett újévi beszédében az istresi légibázison Macron azt közölte, hogy Franciaország újabb katonai eszközöket küld a szigetre egy európai misszió keretében.

Az elnök szerint a nemzetközi környezet alapvetően megváltozott: Európának új versenytársakkal és kiszámíthatatlanabb szövetségesekkel kell szembenéznie, utalva az Egyesült Államok megváltozott szerepére – írja az MTI.

Euró milliárdok a hadseregnek

Macron a védelem megerősítésére szólította fel az országot, és kérte a parlamentet, hogy július 14-éig fogadja el a 2024–2030-as katonai program frissítését. A terv összesen 413 milliárd eurót irányoz elő, ezen felül 2030-ig további 36 milliárd eurót kér a hadsereg gyorsabb újrafegyverzésére, elsősorban lőszerkészletekre, műveleti felkészültségre, drónokra és korai előrejelző rendszerekre. A francia védelmi költségvetés 2027-re eléri az évi 64 milliárd eurót.

Grönland mellett Ukrajnának is segítenek

Az elnök megerősítette Franciaország és európai partnerei teljes támogatását Ukrajna mellett, beleértve egy esetleges béke utáni multinacionális erő telepítését is.

Közölte, hogy Franciaország jelenleg az Ukrajnának nyújtott hírszerzési képességek mintegy kétharmadát biztosítja.

Macron Iránnal kapcsolatban a tüntetők elleni fellépés beszüntetésére szólított fel, miközben a francia belpolitikában eltérően fogadták a grönlandi szerepvállalást: a jobboldal magyarázatot követel, a baloldal egy része viszont támogatja az európai kezdeményezést.