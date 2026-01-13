Grönland meghozta a döntést - ezt üzenték Trumpnak

Grönland geopolitikai helyzete ismét a sajtó térfigyelő kamerái elé került, miközben Grönland miniszterelnöke egyértelművé tette, hogy választás esetén Dániát részesítenék előnyben az Egyesült Államokkal szemben. A kijelentés nemzetközi figyelmet váltott ki.

Trump tervei felkavarták Grönlandot: nő a bizonytalanság a szigeten

Fotó: AFP

Grönland inkább Dániához akarna tartozni, mint az Egyesült Államokhoz

Grönland inkább Dániához akar tartozni, mint az Egyesült Államokhoz - jelentette ki Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök kedden.

Geopolitikai válsággal szembesülünk, s amennyiben itt és most választanunk kellene az Egyesült Államok és Dánia között, akkor Dániát választanánk. Egységben vagyunk a Dán Királyságban

– hangoztatta Nielsen Mette Frederiksen dán kormányfővel közösen tartott koppenhágai sajtótájékoztatóján.

Frederiksen hangsúlyozta, hogy nem könnyű ellenállni "legközelebbi szövetségeseink elfogadhatatlan nyomásának". Ugyanakkor "nem lehet erővel a határokat eltolni, és nem lehet egy lakosságot megvásárolni". Figyelmeztetett egyben, hogy "a nehezebb része még előttünk áll".

Nielsen szerint hatalmas nyomás nehezedik a grönlandi lakosságra. Dánia oldalán állnak, s közösen bocsátkoznak tárgyalásokba, ahonnan aztán együtt is távoznak - fogalmazott.

Várhatóan szerdán ül asztalhoz egymással Dánia, Grönland, valamint az Egyesült Államok külügyminisztere; Lokke Rasmussen, Vivian Motzfeldt és Marco Rubio, a megbeszélésén J.D. Vance amerikai alelnök is részt vesz.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a Grönlandra vonatkozó amerikai tervekkel kapcsolatban hétfőn úgy fogalmazott, hogy Grönlandnak is legjobb érdeke lenne, ha az Egyesült Államok részévé válna és az Egyesült Államok védelmében részesülne. Megjegyezte, hogy a sziget esetleges ellenséges szándékú átvétele Kína vagy Oroszország részéről nem lenne jó sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Grönland számára.

Donald Trump szemet vetett Grönlandra, és senki sem tudja megállítani

