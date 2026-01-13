Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

!!!

Őrjöngenek a világvezetők: a legismertebb orosz tévés botrányos dolgokat mondott

Grönland

Grönland meghozta a döntést - ezt üzenték Trumpnak

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök kedden Koppenhágában beszélt arról, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet komoly döntések elé állítja a szigetet. Nyilatkozata szerint Grönland egyértelműen Dánia mellett állna, ha választania kellene az Egyesült Államok és Dánia között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
GrönlandTrumpDániageopolitikaEgyesült Államok

Grönland geopolitikai helyzete ismét a sajtó térfigyelő kamerái elé került, miközben Grönland miniszterelnöke egyértelművé tette, hogy választás esetén Dániát részesítenék előnyben az Egyesült Államokkal szemben. A kijelentés nemzetközi figyelmet váltott ki.

Trump tervei felkavarták Grönlandot: nő a bizonytalanság a szigeten
Trump tervei felkavarták Grönlandot: nő a bizonytalanság a szigeten
Fotó: AFP

Grönland inkább Dániához akarna tartozni, mint az Egyesült Államokhoz

Grönland inkább Dániához akar tartozni, mint az Egyesült Államokhoz - jelentette ki Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök kedden.

Geopolitikai válsággal szembesülünk, s amennyiben itt és most választanunk kellene az Egyesült Államok és Dánia között, akkor Dániát választanánk. Egységben vagyunk a Dán Királyságban

 – hangoztatta Nielsen Mette Frederiksen dán kormányfővel közösen tartott koppenhágai sajtótájékoztatóján.

Frederiksen hangsúlyozta, hogy nem könnyű ellenállni "legközelebbi szövetségeseink elfogadhatatlan nyomásának". Ugyanakkor "nem lehet erővel a határokat eltolni, és nem lehet egy lakosságot megvásárolni". Figyelmeztetett egyben, hogy "a nehezebb része még előttünk áll".

Nielsen szerint hatalmas nyomás nehezedik a grönlandi lakosságra. Dánia oldalán állnak, s közösen bocsátkoznak tárgyalásokba, ahonnan aztán együtt is távoznak - fogalmazott.

Várhatóan szerdán ül asztalhoz egymással Dánia, Grönland, valamint az Egyesült Államok külügyminisztere; Lokke Rasmussen, Vivian Motzfeldt és Marco Rubio, a megbeszélésén J.D. Vance amerikai alelnök is részt vesz.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a Grönlandra vonatkozó amerikai tervekkel kapcsolatban hétfőn úgy fogalmazott, hogy Grönlandnak is legjobb érdeke lenne, ha az Egyesült Államok részévé válna és az Egyesült Államok védelmében részesülne. Megjegyezte, hogy a sziget esetleges ellenséges szándékú átvétele Kína vagy Oroszország részéről nem lenne jó sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Grönland számára.

Donald Trump szemet vetett Grönlandra, és senki sem tudja megállítani

Egyre nagyobb feszültség alakul ki az Északi-sarkvidéken, miközben Európa döbbenten figyel. Donald Trump grönlandi kijelentései alapján katonai szakértők szerint az Egyesült Államok akár erővel is érvényesítheti akaratát — és Európának alig marad mozgástere.

Trump így gúnyolja a nevetséges dán hadsereget

Donald Trump ismét nagy vihart kavaró kijelentést tett Grönland jövőjéről. Az Egyesült Államok elnöke szerint, ha Washington nem „veszi át” az irányítást a stratégiai jelentőségű sziget felett, akkor Oroszország vagy Kína fogja megtenni ezt a lépést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!