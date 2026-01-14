Most érkezett: megindulnak a német katonák a határukon túlra

Hirtelen felpörgött a helyzet: a BILD értesülései szerint Németország már ezen a héten katonákat küld Grönlandra. A lap több német és skandináv forrásra hivatkozva azt írja, hogy első körben egy kisebb felderítő és előkészítő egység indul útnak a Bundeswehr állományából.

Élesedik a helyzet Grönlandon.

Fotó: AFP

Megindult a katonai mozgás: Németország csapatokat küld Grönlandra

A német védelmi minisztérium szóvivője nem erősítette meg, de nem is cáfolta az információt. Kormányzati és parlamenti körök szerint akár csütörtökön elindulhat az első csoport.

Dánia már korábban jelezte, hogy jelentősen növeli katonai jelenlétét Grönlandon, és több európai NATO-ország is csatlakozna. A műveletet azonban nem a NATO hivatalos struktúráin keresztül, hanem Koppenhágából koordinálják, tudatosan az Egyesült Államok megkerülésével.

Berlinben a védelmi tárca mellett a kancellária is aktívan részt vesz az előkészítésben. A tervek szerint a hegyivadászok kiképzési feladatai, valamint a német haditengerészet és légierő is szerepet kaphat. Grönland régóta felmerül, mint lehetséges bázis a német Poseidon tengeri felderítő repülőgépek számára.

Elsőként tisztek és logisztikai szakemberek érkeznek, hogy felmérjék, milyen konkrét hozzájárulást tud adni a Bundeswehr egy közös EU-s katonai misszióhoz.

Svéd katonák már meg is érkeztek a térségbe egy dán vezetésű hadgyakorlat keretében. Közben Boris Pistorius német védelmi miniszter nyíltan arról írt, hogy a NATO-nak meg kell védenie Grönlandot, elsősorban Oroszország és Kína feltételezett térnyerése miatt, de legalább ennyire az Egyesült Államok arktiszi ambícióinak kezelése érdekében.

Európa ezzel egyértelmű jelzést küld Washingtonnak: Grönland nem marad kizárólag amerikai játszótér.