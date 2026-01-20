Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

A Grönland területét érintő katonai intézkedést jelentett be 2026. január 20-án a NORAD, amelynek közlése szerint hamarosan repülőgépek érkeznek a sziget északi részén található Pituffik légi támaszpontra. A parancsnokság hangsúlyozta, hogy az átcsoportosítás előre tervezett műveletekhez kapcsolódik, és nem rendkívüli helyzetre adott reakció.

Grönland: elindultak az amerikai vadászgépek - most foglalják el?

A tájékoztatás szerint a Pituffikra telepített egységek az Egyesült Államok és Kanada területén állomásozó erőkkel együtt vesznek részt a NORAD hosszú ideje előkészített gyakorlataiban. A cél az északi térség védelmi képességeinek fenntartása, valamint a meglévő együttműködés erősítése.

Egyeztetett műveletek a katonai bázison

A NORAD külön kiemelte, hogy a katonai bázis körül zajló tevékenységeket a dán hatóságokkal előzetesen egyeztették, és minden érintett erő rendelkezik a szükséges diplomáciai engedélyekkel. A közlés szerint Grönland kormányát is tájékoztatták a tervezett lépésekről, ugyanakkor a részleteket nem hozták nyilvánosságra.

A Pituffik bázis stratégiai jelentősége évek óta meghatározó az északi régióban, és a mostani telepítés is ezt a szerepet erősíti. Bár a bejelentés nem tartalmazott konkrét időkeretet vagy technikai adatokat, a NORAD hangsúlyozta: a műveletek a szokásos védelmi feladatok részét képezik, és nem jelentenek eszkalációt Grönland térségében.