Hát ekkora a baj! Sírva fakadt Grönland külügyminisztere a Trumppal való találkozás után

Elsírta magát a Trump találkozó után a grönlandi külügyminiszter. Vivian Motzfeldt, Grönland függetlenségi és külügyminiszterénél élő adásban, a KNR rádión tört el a mécses, miután Washingtonban tárgyalt az amerikai kormány képviselőivel.

Elszakad a cérna: Grönland sír, Európa fegyverkezik Fotó: OLIVER CONTRERAS / AFP

Grönland könnyei: az USA nem enged

Motzfeldt elmondta, hogy a megbeszélésen nyíltan beszélt arról, mekkora nyomást élnek meg a grönlandiak az Egyesült Államok részéről, és hangsúlyozta: minisztériuma erején felül dolgozik azért, hogy Grönland biztonságban élhessen. Kiemelte, hogy Dánia és Grönland szorosan egyeztetett a Fehér Házban tartott találkozó előtt.

Az elmúlt napok rendkívül megterhelőek voltak. Felkészültünk, mégis tovább nőtt a nyomás

– mondta a politikus.

A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen is nehéznek nevezte a tárgyalásokat. Szerinte az amerikaiakkal létrehozott munkacsoport nem változtat a lényegen, mivel Washington Grönland megszerzésére irányuló ambíciói továbbra is fennállnak.

A dán és grönlandi külügyminiszter Marco Rubio külügyminiszterrel és J. D. Vance alelnökkel tárgyalt január 14-én a Fehér Házban. A cél az volt, hogy rávegyék az Egyesült Államokat, mondjon le Grönlanddal kapcsolatos igényeiről, ám ez nem sikerült.

A találkozó után a dán külügyminisztert, Lars Løkke Rasmussent cigarettával a kezében kapták lencsevégre. A TV2 beszámolója szerint még Motzfeldtnek is felajánlott egy szálat közvetlenül a megbeszélések után. Rasmussen később elismerte, hogy alapvető nézetkülönbségek maradtak fenn, ugyanakkor a tárgyalást „őszintének és konstruktívnak” nevezte. Hangsúlyozta: elfogadhatatlan lenne Grönland területi integritásának megsértése és a grönlandi nép önrendelkezési jogának semmibe vétele.

Közben a katonai feszültség is nő. Már megérkeztek az első európai katonák Grönlandra, köztük dán és francia egységek. A Bild szerint további katonákat küld Németország, Hollandia, Kanada, Svédország, Nagy Britannia és Norvégia is. A Bloomberg úgy tudja, hogy Németország vezeti a missziót, és az első német katonák felderítő feladattal érkeznek, hogy felmérjék a dán katonai támogatás lehetőségeit, különösen a tengeri megfigyelés területén.