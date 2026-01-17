Fokozódik a helyzet: újabb ország küld katonákat Grönlandra

A grönlandi gyakorlat pontos időpontjáról később döntenek, a minisztérium tájékoztatása szerint a részvétel előkészítéséhez szükséges eljárásokat megindítják.

Grönland

Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Nem Szlovénia az első ország, amely katonákat küld Grönlandra

Szlovénia ezzel több európai országhoz csatlakozik. Franciaország, Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság már korábban döntött arról, hogy katonákat küld Grönlandra.

A szlovén kormány indoklása szerint Grönland és az Északi-sarkvidék a NATO stratégiai koncepciójában kiemelt jelentőségű térségként szerepel. A dokumentum a gyakorlat céljaként a regionális biztonság erősítését és a szövetségesi együttműködés elmélyítését jelöli meg.

A határozat rögzíti, hogy amennyiben a tervezés során a szlovén hadsereg nagyobb mértékű részvétele válna szükségessé, arról a kormány külön döntést hoz.

Grönland stratégiai szerepe az elmúlt hónapokban különösen felértékelődött, elsősorban a nagyhatalmi jelenlét és a tengeri útvonalak miatt.