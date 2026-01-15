Nagy a baj: megérkeztek az első európai katonák Grönlandra

Hírlevél
egyesült államok

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
A washingtoni tárgyalások eredménytelensége után órákon belül megjelentek az első európai katonai egységek Grönlandon, miközben Dánia elismerte: nem tudta lebeszélni az Egyesült Államokat a sziget megszerzésének tervéről.
egyesült államoknémetországgrönlandeurópai katonák

Európai országok első katonai egységei január 15-re virradó éjszaka megérkeztek Grönlandra – írja a Bild.

grönland
Grönland körül forr a levegő: éjszaka megjelentek az európai különleges egységek. A kép illusztráció.
Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai

Megérkeztek az európai katonák Grönlandra: hét óra alatt fordult a világ

„Minden rendkívül gyorsan történt: mindössze hét órával a washingtoni csúcstalálkozó eredménytelen lezárása után már európai különleges és felderítő egységek szálltak le Grönlandon” – áll a lap beszámolójában.

A Bild információi szerint az elsőként landoló dán Hercules katonai szállítógép fedélzetén dán és francia katonák érkeztek. A lap úgy tudja, hogy Németországból, Hollandiából, Kanadából, Svédországból, Nagy Britanniából és Norvégiából is úton vannak katonák a szigetre.

Korábban Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter kijelentette, hogy a legutóbbi tárgyalásokon Dánia nem tudta meggyőzni az Egyesült Államokat arról, hogy mondjon le Grönland megszerzésének szándékáról. Elmondása szerint az egyeztetések mély és alapvető nézetkülönbségeket tártak fel a felek között a sziget biztonságának kérdésében.

