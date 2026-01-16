Ez lehet az USA következő célpontja Grönland után

Grönland újra a címlapokra került Donald Trump kapcsán, miután egy orosz tisztviselő ironikus megjegyzést tett az amerikai elnök terveiről. Kirill Dmitrijev szerint Grönland után Kanada is a Trump által elképzelt USA-bővítés célpontja lehet. Az ötlet gyorsan felkeltette a nemzetközi sajtó érdeklődését – írja a Lenta.

Grönland után Kanada következhet – Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Grönland után Kanada lehet az USA következő célpontja?

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint Donald Trump következő „célpontja” Grönland után Kanada lehet. Dmitrijev az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: „Kanada akár az USA 52. állama is lehet, Grönland lesz az 51.” Megjegyzését ironikusan tette közzé, utalva arra, hogy Kanada nemrég stratégiai partnerséget kötött Kínával.

Mi áll a Dmitrijev-féle megjegyzés hátterében?

Dmitrijev a kanadai miniszterelnök első, nyolc év utáni kínai látogatására reagált. A Mark Carneyval folytatott találkozót követően Li Csiang kínai kormányfő kijelentette, hogy Peking kész együttműködni Ottawával. Erre utalva tette fel a kérdést Dmitrijev: vajon egy amerikai tagállam dönthetne-e hasonló stratégiai partnerségről.

Mit mond Trump Kanada és az USA kapcsolatáról?

Donald Trump korábban enyhített retorikáján Kanada esetleges USA-hoz csatlakozásáról. Az amerikai elnök szerint a két ország ugyanazon az üzleti területen versenyez, amit problémásnak tart. Úgy fogalmazott, ezért beszélt egy „nagyon egyszerű” megoldási útról, anélkül hogy konkrét részleteket említett volna.

Hát ekkora a baj! Sírva fakadt Grönland külügyminisztere a Trumppal való találkozás után

Vivian Motzfeldt élő adásban fakadt sírva a washingtoni tárgyalások után, miközben Európa már katonákat küld Grönland védelmére az amerikai nyomás árnyékában.

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Az északi térség biztonságpolitikai kérdései ismét előtérbe kerültek, miután több európai ország katonákat vezényelt egy NATO-keretű felderítő misszióba. Grönland stratégiai szerepe az elmúlt hónapokban különösen felértékelődött, elsősorban a nagyhatalmi jelenlét és a tengeri útvonalak miatt.