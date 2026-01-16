Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

grönland

Ez lehet az USA következő célpontja Grönland után

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump tervei ismét felbolygatják a nemzetközi sajtót. Kirill Dmitrijev orosz tisztviselő szerint az amerikai elnök nem áll meg Grönlandnál, azt is elárulta, mi lehet az USA következő célpontja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
grönlanddonald trumpkanadausa

Grönland újra a címlapokra került Donald Trump kapcsán, miután egy orosz tisztviselő ironikus megjegyzést tett az amerikai elnök terveiről. Kirill Dmitrijev szerint Grönland után Kanada is a Trump által elképzelt USA-bővítés célpontja lehet. Az ötlet gyorsan felkeltette a nemzetközi sajtó érdeklődését – írja a Lenta.

Grönland
Grönland után Kanada következhet – Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Grönland után Kanada lehet az USA következő célpontja?

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint Donald Trump következő „célpontja” Grönland után Kanada lehet. Dmitrijev az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: „Kanada akár az USA 52. állama is lehet, Grönland lesz az 51.” Megjegyzését ironikusan tette közzé, utalva arra, hogy Kanada nemrég stratégiai partnerséget kötött Kínával.

Mi áll a Dmitrijev-féle megjegyzés hátterében?

Dmitrijev a kanadai miniszterelnök első, nyolc év utáni kínai látogatására reagált. A Mark Carneyval folytatott találkozót követően Li Csiang kínai kormányfő kijelentette, hogy Peking kész együttműködni Ottawával. Erre utalva tette fel a kérdést Dmitrijev: vajon egy amerikai tagállam dönthetne-e hasonló stratégiai partnerségről.

Mit mond Trump Kanada és az USA kapcsolatáról?

Donald Trump korábban enyhített retorikáján Kanada esetleges USA-hoz csatlakozásáról. Az amerikai elnök szerint a két ország ugyanazon az üzleti területen versenyez, amit problémásnak tart. Úgy fogalmazott, ezért beszélt egy „nagyon egyszerű” megoldási útról, anélkül hogy konkrét részleteket említett volna.

Hát ekkora a baj! Sírva fakadt Grönland külügyminisztere a Trumppal való találkozás után

Vivian Motzfeldt élő adásban fakadt sírva a washingtoni tárgyalások után, miközben Európa már katonákat küld Grönland védelmére az amerikai nyomás árnyékában.

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Az északi térség biztonságpolitikai kérdései ismét előtérbe kerültek, miután több európai ország katonákat vezényelt egy NATO-keretű felderítő misszióba. Grönland stratégiai szerepe az elmúlt hónapokban különösen felértékelődött, elsősorban a nagyhatalmi jelenlét és a tengeri útvonalak miatt. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!