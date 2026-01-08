Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

Az ügyben J. D. Vance amerikai alelnök kemény szavakkal bírálta Európát és Dániát, amiért szerinte nem voltak képesek megfelelően garantálni Grönland biztonságát. A Fox Newsnak adott interjúban Vance világossá tette: az Egyesült Államok nem tekinti megnyugtatónak a jelenlegi helyzetet.

J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter. Grönland stratégiai jelentősége miatt újra napirendre került Washington és Európa között a sziget jövője

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Grönland Vance szerint nem pusztán regionális kérdés, hanem az amerikai nemzetbiztonság és a globális rakétavédelmi rendszer egyik kulcseleme.

Miért került Grönland most Washington célkeresztjébe?

Az amerikai álláspont szerint Grönland földrajzi elhelyezkedése miatt nélkülözhetetlen az északi előrejelző és rakétavédelmi rendszerek működésében. A sziget az Észak-Atlanti-óceán és az Arktisz határán fekszik, így közvetlen hatással van az Egyesült Államok stratégiai mozgásterére.

Vance úgy fogalmazott: fel kell tenni a kérdést, hogy az európai országok – különösen Dánia – valóban megtettek-e mindent annak érdekében, hogy Grönland továbbra is a globális biztonság egyik stabil pillére maradjon. Szerinte a válasz egyértelműen nemleges.

Mit jelez Washington kritikája valójában?

A bírálatok mögött egyre világosabban kirajzolódik egy másik szándék is. Amerikai források szerint Washington nem katonai megoldásban gondolkodik elsődlegesen, hanem politikai és gazdasági eszközökkel kívánja biztosítani befolyását a térségben.

Korábban Marco Rubio is tájékoztatta a kongresszust arról, hogy az adminisztráció olyan opciókat vizsgál, amelyek hosszú távon rendeznék Grönland helyzetét – ezek között kiemelt szerepet kap egy jogilag rendezett, békés megoldás.

Nyugati elemzők szerint ez a megközelítés gyakorlatilag egy felvásárlási logikát vetít előre, még ha ezt Washington egyelőre nem is mondja ki nyíltan.

Hogyan reagált Európa a Grönland körüli amerikai lépésekre?

Az európai vezetők gyorsan felsorakoztak Dánia mögött, hangsúlyozva, hogy Grönland szuverenitása nem képezheti alku tárgyát. Ugyanakkor a háttérben egyre többen ismerik el: a sziget stratégiai jelentősége miatt az Egyesült Államok nyomása hosszú távon aligha hagyható figyelmen kívül.