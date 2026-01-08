Hírlevél
grönland

Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

1 órája
Újabb geopolitikai vita bontakozott ki az Atlanti-óceán északi térségében, miután az amerikai vezetés egyre nyíltabban beszél egy stratégiailag kiemelt terület jövőjéről. Grönland az elmúlt napokban ismét Washington fókuszába került, ezúttal nem katonai, hanem politikai–gazdasági megközelítésből.
grönlanddániavanceegyesült államokwashingtonmarco rubioeurópa

Az ügyben J. D. Vance amerikai alelnök kemény szavakkal bírálta Európát és Dániát, amiért szerinte nem voltak képesek megfelelően garantálni Grönland biztonságát. A Fox Newsnak adott interjúban Vance világossá tette: az Egyesült Államok nem tekinti megnyugtatónak a jelenlegi helyzetet.

Grönland stratégiai jelentősége miatt újra napirendre került Washington és Európa között a sziget jövője.
J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter. Grönland stratégiai jelentősége miatt újra napirendre került Washington és Európa között a sziget jövője
Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Grönland Vance szerint nem pusztán regionális kérdés, hanem az amerikai nemzetbiztonság és a globális rakétavédelmi rendszer egyik kulcseleme.

Miért került Grönland most Washington célkeresztjébe?

Az amerikai álláspont szerint Grönland földrajzi elhelyezkedése miatt nélkülözhetetlen az északi előrejelző és rakétavédelmi rendszerek működésében. A sziget az Észak-Atlanti-óceán és az Arktisz határán fekszik, így közvetlen hatással van az Egyesült Államok stratégiai mozgásterére.

Vance úgy fogalmazott: fel kell tenni a kérdést, hogy az európai országok – különösen Dánia – valóban megtettek-e mindent annak érdekében, hogy Grönland továbbra is a globális biztonság egyik stabil pillére maradjon. Szerinte a válasz egyértelműen nemleges.

Mit jelez Washington kritikája valójában?

A bírálatok mögött egyre világosabban kirajzolódik egy másik szándék is. Amerikai források szerint Washington nem katonai megoldásban gondolkodik elsődlegesen, hanem politikai és gazdasági eszközökkel kívánja biztosítani befolyását a térségben.

Korábban Marco Rubio is tájékoztatta a kongresszust arról, hogy az adminisztráció olyan opciókat vizsgál, amelyek hosszú távon rendeznék Grönland helyzetét – ezek között kiemelt szerepet kap egy jogilag rendezett, békés megoldás.

Nyugati elemzők szerint ez a megközelítés gyakorlatilag egy felvásárlási logikát vetít előre, még ha ezt Washington egyelőre nem is mondja ki nyíltan.

Hogyan reagált Európa a Grönland körüli amerikai lépésekre?

Az európai vezetők gyorsan felsorakoztak Dánia mögött, hangsúlyozva, hogy Grönland szuverenitása nem képezheti alku tárgyát. Ugyanakkor a háttérben egyre többen ismerik el: a sziget stratégiai jelentősége miatt az Egyesült Államok nyomása hosszú távon aligha hagyható figyelmen kívül.

A vita így túlmutat egyetlen szigeten: arról szól, hogy ki gyakorolhat befolyást az északi térség felett a következő évtizedekben.

 

