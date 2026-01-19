Tovább csúszik a GTA VI? Lezárták a Rockstar épületét egy robbanás miatt

A GTA VI kapcsán újabb bizonytalanság merült fel, miután lezárták a Rockstar North Holyrood Roadon található épületét. Az eset körülményei egyelőre nem tisztázottak, de a bejelentések miatt a környéket biztosították.

A GTA VI a 2026-os év leginkább várt játéka Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

GTA VI megjelenése: Tűz ütött ki a Rockstar-stúdiójában

A Skót Tűzoltó- és Mentőszolgálat hétfő hajnalban, 5:02 körül több egységet irányított a Holyrood Road térségébe. A hatóságok „robbanásról” szóló jelzések miatt vonultak ki, és a GTA-stúdió épületét a rendőrség körbezárta. A mentőszolgálatok és a tűzoltók jelenléte miatt a környéket ideiglenesen lezárták.

Egyelőre hivatalos megerősítés nem érkezett, de pletykák szerint az incidens hátterében egy kazánházban történt robbanás állhat. A stúdió működését érintő károkról vagy sérültekről eddig nem adtak tájékoztatást, a vizsgálat folyamatban van.

A Rockstar és a GTA

A Rockstar Games a világ egyik legismertebb videójáték-fejlesztő vállalata, számos rendkívül népszerű játék kötődik a nevéhez.

A vállalat legjobban várt projektje jelenleg a GTA VI, amely már most óriási érdeklődést váltott ki a játékos közösségben.

Csúszik a GTA VI megjelenése?

A kérdés óhatatlanul felmerült: vajon az incidens miatt tovább csúszik a GTA VI megjelenése? A korábbi hivatalos bejelentés szerint a játék 2026. május 26-án jelenik meg, kizárólag PlayStation 5 és Xbox Series platformokra. A PC-s változatról továbbra sincs hivatalos információ, noha korábban pletykák keringtek egy későbbi megjelenésről.

Hatósági jelenlét a stúdiónál

A helyszínen tűzoltók, mentők és rendőrök is megjelentek, tűz vagy további veszély jeleit azonban eddig nem erősítették meg. A Rockstar North épületének lezárása miatt a munkavégzés ideiglenesen akadályba ütközhetett, de a vállalat részéről egyelőre nem érkezett hivatalos közlemény – számolt be az esetről a Daily Star.