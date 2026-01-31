Guinness-világrekord dőlt meg egyetlen mozdulattal – videón a döbbenetes pillanat

Egy fiatal lány döntötte le azt a hatalmas, 63 000 söralátétből álló tornyot, amelyet a német művész, Benjamin Klapper épített fel Kölnben, a Rhein-Center bevásárlóközpontban. Az alkotás célja az volt, hogy új Guinness világrekord szülessen a legnagyobb italalátét-építmény kategóriájában - írja a New York Post.

A Guinness világrekord megdöntésére épített söralátét-torony Kölnben

Fotó: thedailystar/Tik Tok

Guinness világrekord dőlt meg egyetlen mozdulattal

A művész elmondása szerint a torony felépítése összesen mintegy 120 munkaórát vett igénybe, a projekt pedig több mint egy hónapon át zajlott. A szerkezet azonban még a hivatalos rekordkísérlet előtt részben összeomlott a saját súlya alatt, így a Guinness világrekord hitelesítése végül elmaradt.

A látogatók számára ezt követően egy játékos eseményt szerveztek: a megmaradt építményből sorra húzták ki az alátéteket, egészen addig, amíg az teljesen le nem dőlt. A végső pillanatot egy fiatal lány idézte elő, akinek mozdulatáról készült videó rövid idő alatt milliós nézettséget ért el a közösségi médiában.

A jelenlegi Guinness világrekord továbbra is egy 2004-ben készült, 70 000 alátétből álló építményt illeti meg, ám Klapper szerint az alkotás lényege nem kizárólag a rekord, hanem az építés folyamatának közösségi élménye volt.

