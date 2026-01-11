Meghalt a Nickelodeon legendás zeneszerzője — milliók gyerekkora némult el egy pillanat alatt

Guy Moon csütörtök reggel szenvedett halálos kimenetelű közlekedési balesetet Los Angeles megyében. A hatóságok közlése szerint a 63 éves zeneszerző traumás sérülésekbe halt bele, a baleset körülményeit balesetként kezelik – írj a NewYorkPost.

Guy Moon zenéi generációk gyerekkorát határozták meg — a Nickelodeon meghatározó alkotója 63 évesen hunyt el. Fotó: Guy Moon/Facebook

A család közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt, megható sorokkal búcsúzva tőle. Mint írták, Guy Moon nemcsak férj és édesapa volt, hanem egy olyan ember, aki maradandó örökséget hagyott maga után — nemcsak a családja, hanem a rajongók milliói számára is.

Guy Moon és a Nickelodeon ikonikus zenéi

Guy Moon munkássága szorosan összefonódott a Nickelodeon csatornával. Zenéi olyan ikonikus sorozatokban csendültek fel, mint a Tündéri keresztszülők, a Danny, a fantom, a Big Time Rush, valamint a SpongyaBob Kockanadrág.

Nevéhez olyan dalok fűződnek, mint a „Shiny Teeth”, a „Bartmania!”, valamint a Danny, a Fantom azonnal felismerhető főcímdala — ezek mára a popkultúra részévé váltak.

Emmy-jelölések és szakmai elismerés

Guy Moon 2002 és 2004 között négy Emmy-díjra jelölték a „Kiemelkedő zene és dalszöveg” kategóriában. A Tündéri keresztszülők alkotója, Butch Hartman megrendülten búcsúzott tőle, barátjaként és családtagjaként emlékezve a zeneszerzőre.

Több mint 70 alkotás négy évtized alatt

Családja bejelentette, hogy február 7-én, Guy Moon születésnapján Los Angelesben emlékünnepséget tartanak, valamint egy másik megemlékezést szülőállamában, Wisconsinban.

