Kamerák rögzítették a gyermekrablást: világvégére készült egy őrült nő

A 35 éves Elleshia Seymour ellen Utah államban emeltek vádat gyerekrablás gyanúja miatt, miután a vád szerint jogtalanul vitte külföldre négy kiskorú gyermekét. A nő a bíróság döntése ellenére hagyta el az Egyesült Államokat, ezzel megsértve a felügyeleti jogra vonatkozó szabályokat - írja az ABC News.

Repülőtéri kamerák rögzítették a gyerekrablást

Fotó: ABC4 Utah / You Tube

Gyerekrablás lett a vége egy válás utáni konfliktusnak

A hatóságok információi szerint a nő vallási indíttatásból, apokaliptikus meggyőződés hatására döntött a menekülés mellett. Közösségi oldalakon közzétett videóiban az „idők végéről” beszélt, és arra figyelmeztetett, hogy súlyos katasztrófák közelednek.

A család eltűnését követően az FBI is bekapcsolódott a keresésbe. A nyomozás során kiderült, hogy az anya egyirányú repülőjeggyel hagyta el az országot gyermekeivel, majd egy amerikai családnál húzták meg magukat Horvátországban.

A fordulat akkor következett be, amikor az egyik gyermek felfedte kilétüket a befogadó család egyik tagja előtt. Ennek nyomán a horvát hatóságok január közepén őrizetbe vették Seymourt. A nő jelenleg horvát előzetes letartóztatásban van, míg a gyermekek ideiglenes nevelőszülői ellátásba kerültek Horvátország területén.

