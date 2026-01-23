Botrány Franciaországban: gyerektilalom lépett életbe a vonatokon

A francia vasút új szabályozása szerint bizonyos prémium szolgáltatásokból kizárják a 12 év alatti gyermekeket, ami sokak szerint nem pusztán kényelmi kérdés, hanem társadalmi üzenetet is hordoz. A gyerektilalom kapcsán egyre többen vetik fel a vasúti diszkrimináció, valamint a családok kizárásának problémáját, miközben a szolgáltató az üzleti utazók igényeire hivatkozik - tájékoztat a Bild.

A gyerektilalom bevezetése szerint sokan a családok kizárását jelenti - Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

Miért vezette be a gyerektilalmat a francia vasút?

A döntést az SNCF azzal indokolta, hogy az új komfortosztályt kifejezetten üzleti utazóknak alakították ki. A cél egy nyugodt, zavartalan munkakörnyezet biztosítása volt, amely szerintük nem minden esetben egyeztethető össze a kisgyermekes utazással.

Milyen vonatokon van érvényben a gyerektilalom?

A szabály jelenleg a Lyon és Párizs között közlekedő TGV-járatok egy részén érvényes, kizárólag a prémium osztály meghatározott kocsijaiban. A francia vasút hangsúlyozza: az intézkedés nem általános, és az ülőhelyek kis hányadát érinti.

Miért tiltják ki a gyerekeket az üzleti kocsikból?

Az üzleti kocsik kialakításánál a csend, a személyes tér és az extra szolgáltatások élveznek elsőbbséget. Az SNCF szerint ezek az elvárások nehezen összeegyeztethetők a kisgyermekek természetes viselkedésével, ezért döntöttek a gyerekek kizárása mellett.

Milyen reakciókat váltott ki a gyerektilalom Franciaországban?

A döntés komoly felháborodást váltott ki a közösségi médiában és a politikai életben is. Többen úgy vélik, a szabályozás valójában családok kizárását jelenti, és veszélyes precedenst teremt a közszolgáltatásokon belüli elkülönítésre.

Dobjon el mindent! Ilyet még nem látott: teve ténfergett a havazásban

Egy igazán szokatlan jelenet borzolta az internet kedélyeit. Egy teve a hóban olyan látványt nyújtott, amely egyszerre volt meghökkentő és meseszerű. A videó gyorsan terjedni kezdett a közösségi oldalakon.