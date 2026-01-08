Az Európai Unió szerint akár kilenc éven belül új típusú fenyegetéssel szembesülhetnek a rendfenntartó szervek. Az Europol jelentése alapján a technológiai fejlődés a bűnözés eszköztárát is jelentősen kibővítheti Európában, aminek következtében hamarosan gyilkos robotokkal is háborúba kerülhet a rendőrség.

Gyilkos robotokkal küzdhet a jövőben a rendőrség (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Gyilkos robotok és a bűnözés új formái

Az Europol szerint 2035-re a pilóta nélküli rendszerek – drónok, önvezető járművek és szociális robotok – a mindennapi élet részévé válnak. A jelentés azonban hangsúlyozza: ezek az eszközök nemcsak hasznosak lehetnek, hanem veszélyes eszközök is válhatnak belőlük.

A tanulmány figyelmeztet arra, hogy szélsőséges csoportok feltörhetik a rendszereket, és emberek ellen fordíthatják őket. Ebben a forgatókönyvben a gyilkos robotok megjelenése már nem sci-fi, hanem reális kockázat a bűnözés jövőjében.

Mesterséges intelligencia veszélye Európában

A jelentés külön kitér a mesterséges intelligencia veszélyeire is. Az Europol szerint az MI terjedése tömeges munkahelyvesztést okozhat, ami társadalmi feszültségekhez vezethet Európa számos országában.

A „kiszorított munkavállalók” dühükben automatizált raktárakat, robotikus infrastruktúrákat vehetnek célba. A vandalizmus, a gyújtogatás és a zavargások új formái jelenhetnek meg, amelyekkel a rendőrségnek is szembe kell néznie.

Harc a gyilkos robotokkal és az új bűnözéssel

Az Europol jelentése szerint a rendfenntartó szerveknek már most el kell kezdeniük a felkészülést erre az új korszakra. A harc gyilkos robotokkal és mesterséges intelligencia által támogatott bűncselekményekkel teljesen új megközelítést igényelhet.

A jövőben a rendőrségnek nemcsak emberekkel, hanem autonóm rendszerekkel és feltört technológiákkal is szembe kell szállnia. Ez a harc nemcsak technológiai, hanem jogi és etikai kihívásokat is felvet – írja a Daily Star.

Skynet nélkül is elszabadulhatnak a gyilkos robotok

Ami eddig csak látványos akciófilmekben volt látható, vagy tudományos-fantasztikus művekben olvasható, az hamarosan rémisztő valósággá válhat. A technológiai fejlődés őrült tempóban hódít a harcászati eszközök fejlesztésében, miközben ezzel egyidejűleg a hadászati célok is mozgatják azt.