Megbocsátott és munkát adott anyja gyilkosának egy nő, a férfi hálából őt is megölte

30 évvel ezelőtt történt egy brutális kettős gyilkosság Arkansasban. A 75 éves Sally Snowden McKay-t és 52 éves unokatestvérét, a memphisi blues-zenészt, Joseph "Lee" Bakert brutálisan meggyilkolták a Horseshoe-tónál lévő birtokukon 1996-ban.

A gyilkos 24 évvel később áldozata lányával is végzett

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Sally összetört lánya egy idő után azonban megbocsátott és segítő kezet nyújtott a gyilkosnak, a 17 éves, rácsok mögött ülő Travis Lewisnak. Bár a férfi elismerte bűnösségét, valójában soha nem vallotta be a gyilkosságot. Végig egy másik személyt okolt a szörnyű tettel.

Martha nagylelkű gesztusa azonban végzetesnek bizonyult.

Munkát adott a gyilkosnak

Martha úgy döntött, hogy újra megnyitja azt az ingatlant, ahol édesanyját megölték. A kastélyt luxus panzióvá és esküvői helyszínné alakította át, az egykori bűntény helyszíne így az elegáns Snowden-házként született újjá.

A nő támogatta Lewis 2018-as korai szabadulását a börtönből, sőt még munkát is ajánlott neki a Snowden-házban. Barátja, Frank Byrd figyelmeztette Marthát, hogy nem bölcs dolog Lewisszal barátkozni, de a nő ezzel nem törődött - írja a Mirror.

Másfél év után kezdődtek a gondok

Martha bizalma akkor ingott meg először Lewisban, amikor a férfi már 18 hónapja dolgozott az ingatlanon. A nő azt gyanította, hogy a férfi ellopott 10 000 fontot, amit egy csillár eladásából kaptak. Tudta, hogy a férfi aznap a házban volt.

Anyja tragikus sorsára jutott a lánya is

Az események hamarosan tragikus fordulatot vettek, hiszen Marthát 2020. március 25-én, 63 éves korában,

halálra késelve és összeverve találták meg otthona lépcsőjének tetején.

A rendőrök a holttest közelében egy szövettáskát is találtak, amelyben különféle értéktárgyak és egy véres konyhakések voltak.

Todd Grooms, Crittenden megye főnyomozója akkor azt mondta:

Megállapították, hogy a férfi szándékában állt ellopni ezeket a tárgyakat. Az azonban még nem derült ki, hogy a rablás volt a fő cél, amelyet McKay megzavart, vagy eleve McKay meggyilkolása volt a cél, és utána akarta ellopni a tárgyakat.

Menekülés közben vízbe fulladt

Amikor a rendőrség rátalált Lewisra Snowden-ház második emeletén, a gyilkos menekülőre fogta, és kiugrott az ablakból. Ezután odaszaladt egy autóhoz, amivel áthajtott a gyepen, de beragadt az udvarba.

Kiszállt a kocsiból és futni kezdett, majd beugrott a tóba, ahol végül megfulladt.

A férfi holttestét kiemelték a tóból és azonosították. Egy toxikológiai jelentés szerint a szervezetében többféle gyógyszer volt.