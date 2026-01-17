Megbocsátott és munkát adott anyja gyilkosának egy nő, a férfi hálából őt is megölte

Hírlevél
Martha McKay-t szúrt sebekkel és ütések okozta zúzódásokkal találták holtan, 23 évvel azután, hogy édesanyját megölték. Tragikus módon, a gyilkos ugyanaz a férfi: miután Martha megbocsátott és munkát adott neki a Snowden-házban, a férfi vele is végzett.
30 évvel ezelőtt történt egy brutális kettős gyilkosság Arkansasban. A 75 éves Sally Snowden McKay-t és 52 éves unokatestvérét, a memphisi blues-zenészt, Joseph "Lee" Bakert brutálisan meggyilkolták a Horseshoe-tónál lévő birtokukon 1996-ban.

gyilkosság, késelés
A gyilkos 24 évvel később áldozata lányával is végzett
Fotó: Illusztráció/Unsplash

Sally összetört lánya egy idő után azonban megbocsátott és segítő kezet nyújtott a gyilkosnak, a 17 éves, rácsok mögött ülő Travis Lewisnak. Bár a férfi elismerte bűnösségét, valójában soha nem vallotta be a gyilkosságot. Végig egy másik személyt okolt a szörnyű tettel.

Martha nagylelkű gesztusa azonban végzetesnek bizonyult.

Munkát adott a gyilkosnak

Martha úgy döntött, hogy újra megnyitja azt az ingatlant, ahol édesanyját megölték. A kastélyt luxus panzióvá és esküvői helyszínné alakította át, az egykori bűntény helyszíne így az elegáns Snowden-házként született újjá.

A nő támogatta Lewis 2018-as korai szabadulását a börtönből, sőt még munkát is ajánlott neki a Snowden-házban. Barátja, Frank Byrd figyelmeztette Marthát, hogy nem bölcs dolog Lewisszal barátkozni, de a nő ezzel nem törődött - írja a Mirror.

 

Másfél év után kezdődtek a gondok

Martha bizalma akkor ingott meg először Lewisban, amikor a férfi már 18 hónapja dolgozott az ingatlanon. A nő azt gyanította, hogy a férfi ellopott 10 000 fontot, amit egy csillár eladásából kaptak. Tudta, hogy a férfi aznap a házban volt.

Anyja tragikus sorsára jutott a lánya is

Az események hamarosan tragikus fordulatot vettek, hiszen Marthát 2020. március 25-én, 63 éves korában,

halálra késelve és összeverve találták meg otthona lépcsőjének tetején.

A rendőrök a holttest közelében egy szövettáskát is találtak, amelyben különféle értéktárgyak és egy véres konyhakések voltak.

Todd Grooms, Crittenden megye főnyomozója akkor azt mondta: 

Megállapították, hogy a férfi szándékában állt ellopni ezeket a tárgyakat. Az azonban még nem derült ki, hogy a rablás volt a fő cél, amelyet McKay megzavart, vagy eleve McKay meggyilkolása volt a cél, és utána akarta ellopni a tárgyakat.

Menekülés közben vízbe fulladt

Amikor a rendőrség rátalált Lewisra Snowden-ház második emeletén, a gyilkos menekülőre fogta, és kiugrott az ablakból. Ezután odaszaladt egy autóhoz, amivel áthajtott a gyepen, de beragadt az udvarba.

Kiszállt a kocsiból és futni kezdett, majd beugrott a tóba, ahol végül megfulladt.

A férfi holttestét kiemelték a tóból és azonosították. Egy toxikológiai jelentés szerint a szervezetében többféle gyógyszer volt.

McKay nővére, Katie Hutton azt mondta, húga imádta az életét, és a család mai napig nem tudja feldolgozni, hogy ugyanaz a férfi vetett véget életének, aki több évtizede anyjukkal is végzett.

Hazánkat több gyilkosság megrázta az év elején

Alig kezdődött el az év, máris sokkoló hírként érkezett, hogy meghalt Dudás Miklós. Mint később kiderült, gyilkosság áldozata lett, korábban itt írtunk arról, mi várhat a gyilkosára. Angyalföldön pedig egy népszerű fitneszmodellt öltek meg, gyilkosát elfogták.

 

