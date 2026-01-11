Brutális kettős gyilkosság rázta meg Columbust

Az amerikai hatóságok két rendbeli gyilkosság miatt vádat emeltek a 39 éves Michael David McKee ellen, akit január 10-én Illinois államban, Rockford városában tartóztattak le. A férfit azzal gyanúsítják, hogy ő ölte meg Spencer Tepe fogorvost és feleségét, Monique Tepét, akiket december 30-án találtak holtan columbusi otthonukban.

A gyilkosság feltételezett elkövetőjét több állammal arrébb fogták el a rendőrök

Fotó: EMMANUEL DUNAND / AFP

A tragédiára akkor derült fény, amikor Spencer Tepe nem jelent meg munkahelyén, és barátai, kollégái értesítették a hatóságokat.

A rendőrök a ház második emeletén lőtt sebekkel találták meg a házaspár holttestét.

A lakásban tartózkodott két kisgyermekük is – egy négyéves kislány és egy egyéves kisfiú –, akiknek nem esett bajuk, de nagyon sírtak, amikor a hatóságok rájuk találtak – írja a New York Post.

A gyilkosság a hajnali órákban történhetett

A helyszíni vizsgálat során nem találtak fegyvert, és nem utalt semmi erőszakos behatolásra, ami arra enged következtetni, hogy az elkövető ismerhette az áldozatokat. A rendőrség szerint a gyilkosság a hajnali órákban történhetett, december 30-án.

A nyomozás során biztonsági kamerák felvételeit is elemezték, amelyek egy gyanús személyt rögzítettek a környéken a feltételezett időpontban. A felvételek és egy jármű mozgásának követése végül McKee azonosításához vezetett.

A férfit több száz kilométerrel Ohiótól, több állammal arrébb fogták el, ahol orvosként dolgozott.

Michael McKee és Monique Tepe 2015-ben házasodtak össze, majd 2017-ben elváltak. Monique később ment férjhez Spencer Tepéhez, akivel közös családot alapított. A környéken lakókat nagyon megrázta a brutális kettős gyilkosság. A hatóságok nem közöltek részleteket az indítékról, de megerősítették, hogy célzott támadásként kezelik az ügyet.

