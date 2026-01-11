Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Gyász

Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

kettős gyilkosság

Brutális kettős gyilkosság rázta meg Columbust

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Letartóztatták azt a férfit, akit a napokban Columbusban meggyilkolt fogorvos és felesége halálával hoznak összefüggésbe. A rendőrség szerint a gyanúsított, a gyilkosság elkövetője nem más, mint a feleség volt férje, akit több államon átívelő nyomozás után fogtak el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kettős gyilkosságcolumbusgyilkosságrendőrség

Az amerikai hatóságok két rendbeli gyilkosság miatt vádat emeltek a 39 éves Michael David McKee ellen, akit január 10-én Illinois államban, Rockford városában tartóztattak le. A férfit azzal gyanúsítják, hogy ő ölte meg Spencer Tepe fogorvost és feleségét, Monique Tepét, akiket december 30-án találtak holtan columbusi otthonukban.

Police patrol cars stand watch in front of the house where three women were held captive for a decade, May 8, 2013 in Cleveland, Ohio. Three brothers have been arrested in connection with the kidnapping of three women found safe in a home after being missing for a decade, authorities said. There were more questions than answers the day after the stunning turn of events that began with a frantic arm sticking out of a screen door, a woman screaming for help, and a neighbor kicking in the door to free her in a working-class neighborhood of the city in the American heartland. Ariel Castro and his brothers - Pedro, 54, and Onil, 50 have been detained, authorities said. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP), gyilkosság
A gyilkosság feltételezett elkövetőjét több állammal arrébb fogták el a rendőrök
Fotó: EMMANUEL DUNAND / AFP

A tragédiára akkor derült fény, amikor Spencer Tepe nem jelent meg munkahelyén, és barátai, kollégái értesítették a hatóságokat. 

A rendőrök a ház második emeletén lőtt sebekkel találták meg a házaspár holttestét. 

A lakásban tartózkodott két kisgyermekük is – egy négyéves kislány és egy egyéves kisfiú –, akiknek nem esett bajuk, de nagyon sírtak, amikor a hatóságok rájuk találtak – írja a New York Post.

A gyilkosság a hajnali órákban történhetett

A helyszíni vizsgálat során nem találtak fegyvert, és nem utalt semmi erőszakos behatolásra, ami arra enged következtetni, hogy az elkövető ismerhette az áldozatokat. A rendőrség szerint a gyilkosság a hajnali órákban történhetett, december 30-án. 

A nyomozás során biztonsági kamerák felvételeit is elemezték, amelyek egy gyanús személyt rögzítettek a környéken a feltételezett időpontban. A felvételek és egy jármű mozgásának követése végül McKee azonosításához vezetett. 

A férfit több száz kilométerrel Ohiótól, több állammal arrébb fogták el, ahol orvosként dolgozott.

Michael McKee és Monique Tepe 2015-ben házasodtak össze, majd 2017-ben elváltak. Monique később ment férjhez Spencer Tepéhez, akivel közös családot alapított. A környéken lakókat nagyon megrázta a brutális kettős gyilkosság. A hatóságok nem közöltek részleteket az indítékról, de megerősítették, hogy célzott támadásként kezelik az ügyet.

December közepén - ahogy azt az Origo is megírta - a legendás rendezőt, Rob Reinert és feleségét a házaspár otthonában, Los Angelesben gyilkolták meg. Mindkettőjükön számos késszúrás okozta sérülés volt. Azóta kiderült, hogy a házaspár fia, Nick Reiner lehetett az elkövető. A rendőrség őrizetbe is vette a 32 éves fiatalembert.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!