Először vigyázott egyedül a kislányára, tragédiával végződött a nap

Gyilkosság vádjával vettek őrizetbe egy fiatal férfit, aki a gyanú szerint megölte 12 hetes kislányát – tájékoztat a New York Post.

Fotó: Unsplash

A 24 éves Shawn Samuels január 16-án tárcsázta a segélyhívót, azt állítva, hogy valami baj van a 12 hetes gyermekével, Lylával, mert elkékült az arca.

A helyszínre érkező mentő újraélesztette a csecsemőt, és kórházba szállították, de két nappal később elhunyt.

Az orvosszakértő megállapította, hogy Lyla gyilkosság következtében vesztette életét, a halálát többszörös súlyos tramuás sérülés okozta. A hatóságok közlése szerint a férfi először vigyázott egyedül a csecsemőre. Samuels a nyomozóknak beismerte, hogy erősen rázta és dobálta a karjában a kislányt, mert nagyon sírt.

Az apát gyilkosság vádjával őrizetbe vették, a tárgyalás folyamatban van.

